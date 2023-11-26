Генменеджер «Ак Барса» не считает ошибкой приглашение Билялетдинова: «Я и в том году не признавал ошибку с назначением Знарка. Весна все покажет»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Кристиан Хенкель Спорт-Экспресс Всеволод Альметкин Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» не считает ошибкой назначение Зинэтулы Билялетдинова.

В 8 последних матчах казанцы потерпели 6 поражений. Команда Билялетдинова занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Обмен Хенкеля – ваше решение?

– Наше общее. Крис нам много отдал, но в последнее время много не использовался. Играет тот же молодой Альметкин. Нужно было в том числе встряхнуть команду, пришлось обменять Криса.

– Войнов будет обменян?

– На кого?

– Не знаю, но он у вас не играет. И Билялетдинову он не нравится.

– Ну он же не девушка, чтобы нравиться.

– В общем, вы не признаете ошибку с назначением Билялетдинова?

– Нет. Я и в том году не признавал ошибку с назначением Знарка. Весна все покажет, – сказал Марат Валиуллин.

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2 комментария

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Eliza77
Баблища потратили … (попилили), конечно, какие тут ошибки признавать..?? Хорошо, хоть есть Торпедо, на которое смотреть приятно (при этом и где то пробивают пол зарплат)..
+4
-4
0
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srs
Начиная с сезона 2017/18 эти ребяты все еще ждут той заветной пАБедной весны? Чего на нее ссылаться все время? Слушай, а удобно. Подождали, потерпели... на льду сплошная грусть... какой то плей-офф да выстрелит. Наверное. Удобно
0
0
0
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