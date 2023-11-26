Генменеджер «Ак Барса» не считает ошибкой приглашение Билялетдинова: «Я и в том году не признавал ошибку с назначением Знарка. Весна все покажет»

Генменеджер «Ак Барса» не считает ошибкой назначение Зинэтулы Билялетдинова.

В 8 последних матчах казанцы потерпели 6 поражений. Команда Билялетдинова занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Обмен Хенкеля – ваше решение?

– Наше общее. Крис нам много отдал, но в последнее время много не использовался. Играет тот же молодой Альметкин. Нужно было в том числе встряхнуть команду, пришлось обменять Криса.

– Войнов будет обменян?

– На кого?

– Не знаю, но он у вас не играет. И Билялетдинову он не нравится.

– Ну он же не девушка, чтобы нравиться.

– В общем, вы не признаете ошибку с назначением Билялетдинова?

– Нет. Я и в том году не признавал ошибку с назначением Знарка. Весна все покажет, – сказал Марат Валиуллин.