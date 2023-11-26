Генменеджер «Ак Барса» о тренерском штабе: «Билялетдинов берет удар на себя. Он работает круглые сутки, все досконально разбирает»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Квартальнов Марат Валиуллин КХЛ Матч ТВ Майкл Пелино Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о работе тренерского штаба клуба.

В последних 8 матчах у казанцев 6 поражений, общая разница шайб на отрезке – 12:19. 

– Может, вам тренерский штаб усилить?

– Мы такое уже делали, когда приглашали при Дмитрии Квартальнове в штаб Майка Пелино, и с ним улучшились показатели по большинству. Хотя Пелино сказал, что мы работали правильно. Но повысилась эффективность. Можно одни и те же схемы наигрывать, и не будет получаться. А внесешь какой-то нюанс, и сразу большинство заработает.

Если сейчас от тренерского штаба пойдет какой-то запрос, то мы можем поискать усиление. Но Зинэтула Хайдярович Билялетдинов берет удар на себя. Он работает круглые сутки, все досконально разбирает.

– Ничего, в декабрьское окно перезагрузитесь.

– За последние годы это самое большое окно в чемпионате, когда можно поработать. Дадут два-три дня отдыха, и будет мини-сбор. Он обязательно поможет, – сказал Марат Валиуллин. 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wolf 100
ну уж круглые сутки,марат загнул так загнул,а где же победы после этих бессонных ночей,может не тех игроков поставляешь биллу или не той системы,бабаю пора на печку,нечего воздух портить
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
Ответ !!!ВОЛК РОССИЯ!!!
лучше выкинуть мажорика валиуллу! отвечаю будут качественные игроки тогда и за меньшие деньги
я извиняюсь, но.. это у ак Барса не качественные игроки, серьёзно?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
!!!ВОЛК РОССИЯ!!!
лучше выкинуть мажорика валиуллу! отвечаю будут качественные игроки тогда и за меньшие деньги
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильфат Габдулвалиев
дурни вы все. вспомните прошлый сезон.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
На то и Главтренер команды , что бы ответственность за слабую игру команды брать на себя , а не размазывать на других , им за свою работу и хорошие деньги плотят !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
srs
Ответ Radik_2.0
я извиняюсь, но.. это у ак Барса не качественные игроки, серьёзно?
Еще более интересно откуда эти классные хоккеисты возьмутся с меньшими аппетитами в финансовом плане. С учетом того, что пока ни Яшкин, ни Барбер, ни тем более новичок лиги Миллер как то не сообщали о том, что собираются получить местный пашпорт
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
"Зинэтуле Хайдяровичу" надо на даче внучку нянчить, а не мучить зрителей своим говнохоккеем.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильяс Зайнуллин
Ответ wolf 100
ну уж круглые сутки,марат загнул так загнул,а где же победы после этих бессонных ночей,может не тех игроков поставляешь биллу или не той системы,бабаю пора на печку,нечего воздух портить
Это тебе пора переместиться с дивана на печку!Билл он сам решит когда ему куда!Он пока еще не проиграл плей офф!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wff
Ответ Сергей Орлов
"Зинэтуле Хайдяровичу" надо на даче внучку нянчить, а не мучить зрителей своим говнохоккеем.
Мы все помним этого великого специалиста по Сочи-2014!!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
srs
Ответ srs
Шипачева тут же отдали бы в СЮ с компенсацией в сторону уфимского клуба за то, что забрали
Корбан Найт, Гримальди, Янковски... а не хотели ли бы Вы в АБ за небольшую оплату?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий