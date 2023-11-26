Генменеджер «Ак Барса» о тренерском штабе: «Билялетдинов берет удар на себя. Он работает круглые сутки, все досконально разбирает»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о работе тренерского штаба клуба.

В последних 8 матчах у казанцев 6 поражений, общая разница шайб на отрезке – 12:19.

– Может, вам тренерский штаб усилить?

– Мы такое уже делали, когда приглашали при в штаб , и с ним улучшились показатели по большинству. Хотя Пелино сказал, что мы работали правильно. Но повысилась эффективность. Можно одни и те же схемы наигрывать, и не будет получаться. А внесешь какой-то нюанс, и сразу большинство заработает.

Если сейчас от тренерского штаба пойдет какой-то запрос, то мы можем поискать усиление. Но Зинэтула Хайдярович Билялетдинов берет удар на себя. Он работает круглые сутки, все досконально разбирает.

– Ничего, в декабрьское окно перезагрузитесь.

– За последние годы это самое большое окно в чемпионате, когда можно поработать. Дадут два-три дня отдыха, и будет мини-сбор. Он обязательно поможет, – сказал Марат Валиуллин.