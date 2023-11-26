Генменеджер «Ак Барса» о спаде: «Мы попали в яму. Декабрьская пауза даст время хорошо поработать, свежая кровь должна сказаться положительно»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о спаде, который переживает команда.
В 8 последних матчах казанцы потерпели 6 поражений. Команда Зинэтулы Билялетдинова занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вас не беспокоит то, что команда плохо играет в последнее время?
– Все команды играют неровно, мы в том числе попали в яму. Декабрьская пауза даст нам время хорошо поработать, свежая кровь, которая вливается, должна сказаться положительно.
– У вас видно, что провал идет именно в системе и лучше уже не будет.
– Это мы посмотрим ближе к весне. Не паникуем, ситуация в принципе нормальная, – сказал Марат Валиуллин.
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