Билялетдинов о вине Ахтямова в 1-м голе «Барыса» «Ак Барсу»: «Курьезная, непонятная шайба. Что об этом говорить? Что вы хотите от меня услышать?»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал камбэк «Ак Барса» в игре с «Барысом».
– Результат есть, хорошие два периода – второй и третий, первый немного неудачный. Голы были необязательные, особенно первый. Но ребята молодцы, что они заработали и с 0:3 вывезли, забили и обыграли. Нужно отдать им должное, молодцы.
– Никита Дыняк сегодня провел на льду менее трех минут. У него была травма? Что с ним случилось?
– Ничего не случилось. Мы посчитали, что нужно сделать перестановки, это сработало.
– С чем связываете плохое начало в матче?
– Я уже сказал: первая шайба курьезная, в общем-то, непонятная. И следующие броски тоже, хотя там помеха была серьезная, они удачно попадали. Это не оправдание, конечно.
– В последних 10-12 матчах мало играет Хенкель. С чем это связано?
– Мы должны больше его использовать – и будем это делать.
– Насколько уместно говорить об ошибке молодого голкипера [Артура Ахтямова] в первой шайбе?
– Что об этом говорить? Что вы хотите от меня услышать? Я сказал, что неудачная шайба, попала там…
– Сегодня за долгое время сыграл Жафяров. Как он смотрелся по игре?
– Сегодня неплохо. Когда мы были в поездке, то мы интересовались его здоровьем, нам сказали, что он готов играть.
– Планируете ли его использовать в будущих матчах?
– Время покажет, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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