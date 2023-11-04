Билялетдинов о вине Ахтямова в 1-м голе «Барыса» «Ак Барсу»: «Курьезная, непонятная шайба. Что об этом говорить? Что вы хотите от меня услышать?»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Барыс Дамир Жафяров Кристиан Хенкель Никита Дыняк Артур Ахтямов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал камбэк «Ак Барса» в игре с «Барысом».

– Результат есть, хорошие два периода – второй и третий, первый немного неудачный. Голы были необязательные, особенно первый. Но ребята молодцы, что они заработали и с 0:3 вывезли, забили и обыграли. Нужно отдать им должное, молодцы.

Никита Дыняк сегодня провел на льду менее трех минут. У него была травма? Что с ним случилось?

– Ничего не случилось. Мы посчитали, что нужно сделать перестановки, это сработало.

– С чем связываете плохое начало в матче?

– Я уже сказал: первая шайба курьезная, в общем-то, непонятная. И следующие броски тоже, хотя там помеха была серьезная, они удачно попадали. Это не оправдание, конечно.

– В последних 10-12 матчах мало играет Хенкель. С чем это связано?

– Мы должны больше его использовать – и будем это делать.

– Насколько уместно говорить об ошибке молодого голкипера [Артура Ахтямова] в первой шайбе?

– Что об этом говорить? Что вы хотите от меня услышать? Я сказал, что неудачная шайба, попала там…

– Сегодня за долгое время сыграл Жафяров. Как он смотрелся по игре?

– Сегодня неплохо. Когда мы были в поездке, то мы интересовались его здоровьем, нам сказали, что он готов играть.

– Планируете ли его использовать в будущих матчах?

– Время покажет, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий