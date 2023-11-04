Билялетдинов о вине Ахтямова в 1-м голе «Барыса» «Ак Барсу»: «Курьезная, непонятная шайба. Что об этом говорить? Что вы хотите от меня услышать?»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал камбэк «Ак Барса» в игре с «Барысом».

– Результат есть, хорошие два периода – второй и третий, первый немного неудачный. Голы были необязательные, особенно первый. Но ребята молодцы, что они заработали и с 0:3 вывезли, забили и обыграли. Нужно отдать им должное, молодцы.

– сегодня провел на льду менее трех минут. У него была травма? Что с ним случилось?

– Ничего не случилось. Мы посчитали, что нужно сделать перестановки, это сработало.

– С чем связываете плохое начало в матче?

– Я уже сказал: первая шайба курьезная, в общем-то, непонятная. И следующие броски тоже, хотя там помеха была серьезная, они удачно попадали. Это не оправдание, конечно.

– В последних 10-12 матчах мало играет . С чем это связано?

– Мы должны больше его использовать – и будем это делать.

– Насколько уместно говорить об ошибке молодого голкипера [ ] в первой шайбе?

– Что об этом говорить? Что вы хотите от меня услышать? Я сказал, что неудачная шайба, попала там…

– Сегодня за долгое время сыграл . Как он смотрелся по игре?

– Сегодня неплохо. Когда мы были в поездке, то мы интересовались его здоровьем, нам сказали, что он готов играть.

– Планируете ли его использовать в будущих матчах?

– Время покажет, – сказал главный тренер « ».