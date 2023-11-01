Агент Жафярова: «Билялетдинов говорит: «Я не знаю, как тебя использовать». Дамиру не дадут шанс в «Ак Барсе»

Агент Дамира Жафярова заявил, что хоккеисту не дадут шанс в «Ак Барсе».

Нападающий набрал 1 (1+0) балл в 10 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ в составе «Ак Барса» при среднем игровом времени 10:29.

Шуми Бабаев, агент игрока, дал комментарий о ситуации в эфире с журналистами Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.

– Ему говорят: «Мы не знаем, как тебя использовать».

– Кто говорит? Валиуллин или Билялетдинов?

– Валлиулин, когда Дамира брал, знал, как его использовать. Надеюсь, тренер тоже знал, как его использовать.

Но за все это время – прошло уже два месяца – я не видел, чтобы Жафярову дали шанс сыграть в свой хоккей. Ему просто не дают этот шанс.

– Что говорит ?

– Я же сказал: «Я не знаю, как тебя использовать».

– Ты веришь, что Дамир заиграет в «Ак Барсе» или точка пройдена?

– Если бы ему дали шанс, уверен, что он был бы топ-игроком « ». Но шанса ему не дадут, – сказал представитель хоккеиста .