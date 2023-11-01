Агент Жафярова: «Билялетдинов говорит: «Я не знаю, как тебя использовать». Дамиру не дадут шанс в «Ак Барсе»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев Марат Валиуллин КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Агент Дамира Жафярова заявил, что хоккеисту не дадут шанс в «Ак Барсе».

Нападающий набрал 1 (1+0) балл в 10 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ в составе «Ак Барса» при среднем игровом времени 10:29.

Шуми Бабаев, агент игрока, дал комментарий о ситуации в эфире с журналистами Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.

– Ему говорят: «Мы не знаем, как тебя использовать».

– Кто говорит? Валиуллин или Билялетдинов?

– Валлиулин, когда Дамира брал, знал, как его использовать. Надеюсь, тренер тоже знал, как его использовать.

Но за все это время – прошло уже два месяца – я не видел, чтобы Жафярову дали шанс сыграть в свой хоккей. Ему просто не дают этот шанс.

– Что говорит Зинэтула Билялетдинов?

– Я же сказал: «Я не знаю, как тебя использовать».

– Ты веришь, что Дамир заиграет в «Ак Барсе» или точка пройдена?

– Если бы ему дали шанс, уверен, что он был бы топ-игроком «Ак Барса». Но шанса ему не дадут, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

14 комментариев

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Штурман Билли
Техничный хоккеист ,думаю,что будет востребован
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татарин Казанский
завтра за место Кагарлицкого выпустите его.Должен отличиться.
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Владимир
Не выпустят его завтра... Со ска Радулов и Щипачев не играли... И тут не дали ему шанса..
+3
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+3
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KaizerSoze
Надеюсь после перехода в Авангард и карьера Жафярова оживет и второе звено разразится очками )
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Clever_mind
И этот торгаш пугал Торпедо тем, что его клиент - тюфяк, уедет в НХЛ...
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shafigullin.manufacture
Ну так есть же наверное предметный интерес из НХЛ?) Чикаго там, Питтсбург какой нибудь, Колорадо)
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Альберт Ишмухаметов
они сами виноваты-СЮ предлагал лучшие условия и пот
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sd4fmwrvz8
Да в ак барсе никогда не раскрывались игроки им нужен результат здесь и сейчас особенно такому тренеру,который ставит хоккей оборонительный, для таких игроков как Дамир это точно не его клуб ему нужен тренер который ставит хоккей играющий и атакующий,жаль выбрал деньги и это ему аукнулось , особенно эти игры с переподписанием контракта даром не прошли !
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Огюст
Чего уговаривать Била ,что бы поставил в состав Дамира -ясно ,что не поставит ! Нужно другой клуб ему подбирать для игры !
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marshal .masha
Большая ошибка подписать Жафярова, ещё и с таким агентом, который уже моську кривит на тренера, ещё и ручных балаболов в ход пускает. Бабаева надо подальше держать от команды
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FaithDevotion
Ответ Владимир
Не выпустят его завтра... Со ска Радулов и Щипачев не играли... И тут не дали ему шанса..
Так он же с болезнью вроде?
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Владимир
Ответ FaithDevotion
Так он же с болезнью вроде?
Так тем более не выпустят завтра
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Mac Miller
Ответ sd4fmwrvz8
Да в ак барсе никогда не раскрывались игроки им нужен результат здесь и сейчас особенно такому тренеру,который ставит хоккей оборонительный, для таких игроков как Дамир это точно не его клуб ему нужен тренер который ставит хоккей играющий и атакующий,жаль выбрал деньги и это ему аукнулось , особенно эти игры с переподписанием контракта даром не прошли !
Такие игроки редко в Казани приживаются, помимо катания ещё отрабатывать назад и лезть в силовую нужно.
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