Агент Жафярова: «Билялетдинов говорит: «Я не знаю, как тебя использовать». Дамиру не дадут шанс в «Ак Барсе»
Агент Дамира Жафярова заявил, что хоккеисту не дадут шанс в «Ак Барсе».
Нападающий набрал 1 (1+0) балл в 10 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ в составе «Ак Барса» при среднем игровом времени 10:29.
Шуми Бабаев, агент игрока, дал комментарий о ситуации в эфире с журналистами Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.
– Ему говорят: «Мы не знаем, как тебя использовать».
– Кто говорит? Валиуллин или Билялетдинов?
– Валлиулин, когда Дамира брал, знал, как его использовать. Надеюсь, тренер тоже знал, как его использовать.
Но за все это время – прошло уже два месяца – я не видел, чтобы Жафярову дали шанс сыграть в свой хоккей. Ему просто не дают этот шанс.
– Что говорит Зинэтула Билялетдинов?
– Я же сказал: «Я не знаю, как тебя использовать».
– Ты веришь, что Дамир заиграет в «Ак Барсе» или точка пройдена?
– Если бы ему дали шанс, уверен, что он был бы топ-игроком «Ак Барса». Но шанса ему не дадут, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
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