62-летний хоккеист умер во время матча Ночной лиги в Новосибирске

Теги Сибирь происшествия Дмитрий Затонский любительский хоккей Хоккей

62-летний хоккеист умер во время матча Ночной лиги в Новосибирске.

«В нашей хоккейной семье произошла трагедия.

12 ноября на матче между командами ВХК «Стяг-День» и «Авиатор» скончался на 63-м году жизни игрок команды «Стяг-День» Измайлов Андрей Николаевич.

Мы искренне соболезнуем родным и близким Андрея Николаевича. Скорбим. Помним», – говорится в заявлении лиги. 

«Предварительно, ему стало плохо с сердцем», – приводит ТАСС слова регионального представителя лиги Дмитрия Затонского.

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