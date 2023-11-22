Бабаев посетил матчи НХЛ в Стокгольме: «Понятно, что это номер один в мире, там лучшие. Другая скорость игры и принятия решений, очень высокий уровень исполнителей»

Шуми Бабаев поделился впечатлениями от матчей НХЛ в Стокгольме.

– Мне очень понравился новый формат. Раньше были две команды, которые проводили две игры между собой. А сейчас был формат «четыре дня – четыре разных матча», и это очень интересно и перспективно.

Все время были почти полные трибуны, очень хорошая, позитивная атмосфера. Было видно, что это другой хоккей: другая скорость игры и принятия решений, очень высокий уровень исполнителей. Понятно, что НХЛ – хоккей номер один в мире, там играют лучшие.

– Удалось увидеться с российскими игроками?

– Я встретился с , Ильей Самсоновым и . Не получилось увидеться с , но мы смогли с ним поговорить. У ребят все хорошо.

– Вы ведь смотрели матчи на трибунах вместе с ?

– Да, он тоже приехал на это мероприятие. Хоккеисты помогли с билетами.

Он пока отдыхает и восстанавливает силы. Сейчас смотрит хоккей со стороны – что нужно изменить, что добавить. Скабелка постоянно пытается прогрессировать в своих взглядах на игру, и этот перерыв ему будет очень полезен.

Он в первый раз вживую увидел матчи и заметил разницу. Так что использует это время с пользой для дела, – сказал хоккейный агент.