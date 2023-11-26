Евгений Малкин: «Овечкин в плане голов, наверное, лучший в истории. Кросби – лучший игрок всех времен. Оба по-прежнему великолепны»
Евгений Малкин сравнил Александра Овечкина и Сидни Кросби.
«В чем-то они похожи. Сильные. Умные. Жесткие. [Хоккей играет] не самую важную роль в их жизни. Самую главную роль, конечно, играет семья.
Может быть, они похожи. Но они также очень отличаются. Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. А Сид, безусловно, лучший игрок всех времен».
О том, кто из них лучше
«Ответ [на этот вопрос] в Питтсбурге и Канаде будет отличаться от ответа в Вашингтоне и России. Оба парня по-прежнему великолепны. Мне кажется, что они играют вечно.
Сейчас не время дружить. Впереди еще игры», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Горди Хоу (эпоха Ориджинал 6), Гретцки (эпоха после первого и второго расширения), Кросби (XXI век) - наверно и есть топ-3 в истории, без привязки к конкретным местам.
А ещё есть Орр, которого многие ставят практически в уровень к Уэйну и Марио.