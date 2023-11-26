Евгений Малкин: «Овечкин в плане голов, наверное, лучший в истории. Кросби – лучший игрок всех времен. Оба по-прежнему великолепны»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин сравнил Александра Овечкина и Сидни Кросби.

«В чем-то они похожи. Сильные. Умные. Жесткие. [Хоккей играет] не самую важную роль в их жизни. Самую главную роль, конечно, играет семья.

Может быть, они похожи. Но они также очень отличаются. Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. А Сид, безусловно, лучший игрок всех времен».

О том, кто из них лучше

«Ответ [на этот вопрос] в Питтсбурге и Канаде будет отличаться от ответа в Вашингтоне и России. Оба парня по-прежнему великолепны. Мне кажется, что они играют вечно.

Сейчас не время дружить. Впереди еще игры», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин

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18 комментариев

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Tungus85
Ответ Руслан Платонов
Насчет лучший игрок всех времен тут конечно очень спорно
Даже не спорно. Это объективно не так.
+56
-8
+48
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Руслан Платонов
Насчет лучший игрок всех времен тут конечно очень спорно
+45
-6
+39
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КеЛеЗ
Ну будет честны как хоккеист и малкин сильнее овечкина !
+48
-12
+36
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Фтемноте
Ох, Женя скромняга. Женька - ты в прайме был лучше их обоих. Сезон 11/12 тому подтверждение. Положил 50 шайб. Сыграв при этом 75 матчей. Забрал все призы, кроме Ришара. И ЧМ выиграл для нас. Став MVP и в НХЛ и на ЧМ.
+27
-1
+26
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Jeff Lebowski
Кастерова не ревнует его к Кросбе?
+33
-10
+23
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vzi
Ответ Руслан Платонов
Насчет лучший игрок всех времен тут конечно очень спорно
А что он мог еще сказать про одноклубника?.. )

Горди Хоу (эпоха Ориджинал 6), Гретцки (эпоха после первого и второго расширения), Кросби (XXI век) - наверно и есть топ-3 в истории, без привязки к конкретным местам.
+16
-6
+10
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Горыныч79
Ответ vzi
А что он мог еще сказать про одноклубника?.. ) Горди Хоу (эпоха Ориджинал 6), Гретцки (эпоха после первого и второго расширения), Кросби (XXI век) - наверно и есть топ-3 в истории, без привязки к конкретным местам.
Всё-таки Кросби далековато будет до Лемьё...
А ещё есть Орр, которого многие ставят практически в уровень к Уэйну и Марио.
+9
0
+9
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splinean
Лучший игрок всех времен ну это точно не про Кросби. Может Гретцки все таки.
+5
0
+5
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besik
Ответ Фтемноте
Ох, Женя скромняга. Женька - ты в прайме был лучше их обоих. Сезон 11/12 тому подтверждение. Положил 50 шайб. Сыграв при этом 75 матчей. Забрал все призы, кроме Ришара. И ЧМ выиграл для нас. Став MVP и в НХЛ и на ЧМ.
Овечкин в прайме забрал в один сезон «Арт Росс Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Лестер Пирсон Эворд» и «Харт Трофи» так уж тут бабка на двое сказала
+4
0
+4
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Фтемноте
Ответ besik
Овечкин в прайме забрал в один сезон «Арт Росс Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Лестер Пирсон Эворд» и «Харт Трофи» так уж тут бабка на двое сказала
Всё верно. И Овечкин в прайме был лучшим на планете. Просто написал конкретно к словам Малкина. Просто считать тут безоговорочно Кросби вообще не стоит, как написал Евгений. Он не лучший.
+3
0
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Сергей Нагорнов
Ответ vzi
А что он мог еще сказать про одноклубника?.. ) Горди Хоу (эпоха Ориджинал 6), Гретцки (эпоха после первого и второго расширения), Кросби (XXI век) - наверно и есть топ-3 в истории, без привязки к конкретным местам.
Лемье бы сюда еще добавить.
+2
0
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Duck Nightingale
Ответ Jeff Lebowski
Кастерова не ревнует его к Кросбе?
Мечтает быть Анной Кросби
+4
-2
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maxhonda
Вообще то лучший игрок в истории в другой НХЛ играет
+1
-1
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Evincive
Кроме Гретцки и Лемье были ещё и Горди Хоу, и Жан Беливо и Бобби Орр.
0
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