Евгений Малкин: «Овечкин в плане голов, наверное, лучший в истории. Кросби – лучший игрок всех времен. Оба по-прежнему великолепны»

Евгений Малкин сравнил Александра Овечкина и Сидни Кросби.

«В чем-то они похожи. Сильные. Умные. Жесткие. [Хоккей играет] не самую важную роль в их жизни. Самую главную роль, конечно, играет семья.

Может быть, они похожи. Но они также очень отличаются. Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. А Сид, безусловно, лучший игрок всех времен».

О том, кто из них лучше

«Ответ [на этот вопрос] в и Канаде будет отличаться от ответа в и России. Оба парня по-прежнему великолепны. Мне кажется, что они играют вечно.

Сейчас не время дружить. Впереди еще игры», – сказал нападающий «Питтсбурга» .