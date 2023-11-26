Кросби о встрече с Овечкиным после ухода из хоккея: «Еще не время для пива – мы хотим задержаться подольше. Мы сможем вспомнить многое из того, через что прошли вместе»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ алкоголь и спорт Хоккей

Сидни Кросби высказался о возможной встрече с Александром Овечкиным.

Нападающий «Питтсбурга» поразмышлял о возможной встрече с форвардом «Вашингтона», на которой они вспомнят все, через что прошли на протяжении карьеры. 

«Надеюсь, мы еще далеки от завершения. На самом деле, я пока не загадываю так далеко вперед. Я пью пиво. Знаю, что и он пьет, так что...

Я думаю, мы оба хотим задержаться в хоккее подольше. Так что еще не время для пива или чего-то еще, что мы будем пить.

Но, да, вероятно, мы сможем вспомнить многое из того, через что прошли вместе за эти годы... Мне кажется, есть чувство, что мы, возможно, прошли через что-то совершенно особенное», – сказал Кросби.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
«Мальчик, водочки нам принеси. Мы в Зал Славы идём».
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rafa Grek
Всего два хоккеиста, а целая эпоха!
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
когда-то давно на одном хоккейной ресурсе я читал футуристический материал примерно с таким сюжетом, как раз про встречу Сида и Ови по завершении карьеры.
эх, вспомнить бы где..
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IrbIS
диалог овцы и Кросби в баре...
А помнишь, как ты меня гонял? — Так я, это — Ну да. Работа такая
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
личные рекорды это не хоккей
Ответ Yuras Tsybaty
Пока статистически всё выглядит так, что до рекорда Грецки Овечкину придется играть еще минимум три сезона, кроме этого. И то, если не будет травм. А с учетом того, что он переписанный, и ему уже плюс минус сорокет, то может и трех сезонов не хватить.
у нас пенсия в 65, доедет , если Гретцки не выйдет , в пустые и на пенсии можно забрасывать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рейтинг
Ответ Тёма Тёма
«Мальчик, водочки нам принеси. Мы в Зал Славы идём».
Эти двое летят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tungus85
Ответ личные рекорды это не хоккей
Овцов на встречу не придёт, что ему там вспоминать , как имели его?Где поймают там и имеют
Не проецируй свои травмы, на других.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ответ личные рекорды это не хоккей
а что там проецировать? Кросби с кубками придет а Овцов с ведром шайб, вопрос, кто идет за Клинским? очевиден
А потом придет Крис Куниц с 4 КС и Марио Лемье станет плохо, а Марсель Дионн вообще закончит всё ;)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ Cube Litening C:68X
Да разве у них там пиво..
Ты из Чехии? 😉
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
askmi13
Ответ личные рекорды это не хоккей
Овцов на встречу не придёт, что ему там вспоминать , как имели его?Где поймают там и имеют
Лауреат самого дебильного комментария года
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bedard
кто не курит и не пьëт, тот в состав не попадет! ☝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Smolensky
Старая школа) Очки набирают, пиво пьют. Когда режимники Макди и Макк добьются таких же результатов в карьере, тогда и поговорим
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Да разве у них там пиво..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnp165
Ответ Тёма Тёма
«Мальчик, водочки нам принеси. Мы в Зал Славы идём».
Как то так, да))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пасечник
Ответ цэсемьэр
когда-то давно на одном хоккейной ресурсе я читал футуристический материал примерно с таким сюжетом, как раз про встречу Сида и Ови по завершении карьеры. эх, вспомнить бы где..
это типа где Кросби все выйграл, а у Овечкина только колдер трофи.?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Ответ Башмак Нирванов
Ты из Чехии? 😉
Не, из Германии..😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий