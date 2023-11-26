Кросби о встрече с Овечкиным после ухода из хоккея: «Еще не время для пива – мы хотим задержаться подольше. Мы сможем вспомнить многое из того, через что прошли вместе»
Сидни Кросби высказался о возможной встрече с Александром Овечкиным.
Нападающий «Питтсбурга» поразмышлял о возможной встрече с форвардом «Вашингтона», на которой они вспомнят все, через что прошли на протяжении карьеры.
«Надеюсь, мы еще далеки от завершения. На самом деле, я пока не загадываю так далеко вперед. Я пью пиво. Знаю, что и он пьет, так что...
Я думаю, мы оба хотим задержаться в хоккее подольше. Так что еще не время для пива или чего-то еще, что мы будем пить.
Но, да, вероятно, мы сможем вспомнить многое из того, через что прошли вместе за эти годы... Мне кажется, есть чувство, что мы, возможно, прошли через что-то совершенно особенное», – сказал Кросби.
эх, вспомнить бы где..
А помнишь, как ты меня гонял? — Так я, это — Ну да. Работа такая