Кросби о встрече с Овечкиным после ухода из хоккея: «Еще не время для пива – мы хотим задержаться подольше. Мы сможем вспомнить многое из того, через что прошли вместе»

Сидни Кросби высказался о возможной встрече с Александром Овечкиным.

Нападающий « » поразмышлял о возможной встрече с форвардом « », на которой они вспомнят все, через что прошли на протяжении карьеры.

«Надеюсь, мы еще далеки от завершения. На самом деле, я пока не загадываю так далеко вперед. Я пью пиво. Знаю, что и он пьет, так что...

Я думаю, мы оба хотим задержаться в хоккее подольше. Так что еще не время для пива или чего-то еще, что мы будем пить.

Но, да, вероятно, мы сможем вспомнить многое из того, через что прошли вместе за эти годы... Мне кажется, есть чувство, что мы, возможно, прошли через что-то совершенно особенное», – сказал .