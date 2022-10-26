Патрик Кэйн – 3-й в списке действующих игроков НХЛ с 800+ очками в равных составах. Больше только у Кросби и Овечкина

– 3-й действующий игрок НХЛ с 800 очками в равных составах.

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:2).

На его счету теперь 1185 (431+754) очков в 1113 матчах. Из них 800 (67,5%) он набрал в равных составах.

Американец стал 3-м действующим игроком с таким достижением. Больше только у (896 очков в равных составах из 1420 всего, 63,1%) и (879 из 1416, 62,0%).

В топ-5 также входят (707 из 1153, 61,3%) и Эрик Стаал (690 из 1034, 66,7%).

Добавим, что в истории «Чикаго» Кэйн стал третьим после Стэна Микиты (987 из 1467, 67,2%) и Бобби Халла (806 из 1153, 69,9%).