Бретт Ричи отказался от перехода в «Локомотив», выбрав минское «Динамо» (Михаил Зислис)
Канадский форвард Бретт Ричи отказался от перехода в «Локомотив».
«Оказывается, канадский нападающий Бретт Ричи мог оказаться в «Локомотиве», где ему предлагали очень хорошие условия.
Но он выбрал Минск и Дмитрия Квартальнова. Что тут сказать? О вкусах не спорят. Парень знает, куда идет», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в телеграм-канале.
30-летний экс-форвард «Далласа» и «Аризоны» подписал контракт с белорусским клубом. В НХЛ Ричи провел 391 матч, в которых набрал 85 (50+35) очков и 255 штрафных минут.
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