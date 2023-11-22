Бретт Ричи отказался от перехода в «Локомотив», выбрав минское «Динамо» (Михаил Зислис)

Канадский форвард Бретт Ричи отказался от перехода в «Локомотив».

«Оказывается, канадский нападающий мог оказаться в « », где ему предлагали очень хорошие условия.

Но он выбрал и . Что тут сказать? О вкусах не спорят. Парень знает, куда идет», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

30-летний экс-форвард «Далласа» и «Аризоны» подписал контракт с белорусским клубом. В НХЛ Ричи провел 391 матч, в которых набрал 85 (50+35) очков и 255 штрафных минут.