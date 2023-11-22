Бретт Ричи отказался от перехода в «Локомотив», выбрав минское «Динамо» (Михаил Зислис)

Теги Локомотив Аризона Дмитрий Квартальнов НХЛ Динамо Минск КХЛ Михаил Зислис Бретт Ричи Хоккей

Канадский форвард Бретт Ричи отказался от перехода в «Локомотив».

«Оказывается, канадский нападающий Бретт Ричи мог оказаться в «Локомотиве», где ему предлагали очень хорошие условия.

Но он выбрал Минск и Дмитрия Квартальнова. Что тут сказать? О вкусах не спорят. Парень знает, куда идет», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в телеграм-канале.

30-летний экс-форвард «Далласа» и «Аризоны» подписал контракт с белорусским клубом. В НХЛ Ричи провел 391 матч, в которых набрал 85 (50+35) очков и 255 штрафных минут.

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2 комментария

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5msq2v5hk6
Помните такого Байрона Ричи тоже в минске играл на заре кхл
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