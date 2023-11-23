Торопченко о матче с «Аризоной»: «Хотим оставаться агрессивными при игре в меньшинстве. Мы были вознаграждены за то, что делали все правильно»

Теги Сент-Луис Аризона НХЛ Ник Ледди Алексей Торопченко Хоккей

Алексей Торопченко высказался об игре «Сент-Луиса» в меньшинстве.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:5) Ник Ледди и Торопченко забили голы в меньшинстве.

Шайба россиянина стала для «Блюз» шестой при игре в меньшинстве в нынешнем сезоне. Клуб делит с «Далласом» первое место по этому показателю в НХЛ.

«Мы хотим оставаться агрессивными при игре в меньшинстве и делать все правильно.

Мы были вознаграждены за то, что делали все правильно», – сказал нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко после матча с «Аризоной».

Торопченко забил гол в меньшинстве в матче с «Аризоной». У него 4+2 в 18 играх сезона

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