Торопченко о матче с «Аризоной»: «Хотим оставаться агрессивными при игре в меньшинстве. Мы были вознаграждены за то, что делали все правильно»

Алексей Торопченко высказался об игре «Сент-Луиса» в меньшинстве.

В матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:5) и Торопченко забили голы в меньшинстве.

Шайба россиянина стала для «Блюз» шестой при игре в меньшинстве в нынешнем сезоне. Клуб делит с «Далласом» первое место по этому показателю в НХЛ.

«Мы хотим оставаться агрессивными при игре в меньшинстве и делать все правильно.

Мы были вознаграждены за то, что делали все правильно», – сказал нападающий « » Алексей Торопченко после матча с «Аризоной».

Торопченко забил гол в меньшинстве в матче с «Аризоной». У него 4+2 в 18 играх сезона