Павел Гоголев: «Разговаривали на русском в раздевалке «Гелфа». Тренеру это категорически не нравилось, у нас было противостояние с ним»

Теги Сибирь юниорская лига Онтарио КХЛ ECHL Гелф Дмитрий Саморуков Алексей Торопченко Федор Гордеев Ньюфаундленд Даниил Чайка Павел Гоголев Хоккей

Павел Гоголев поделился воспоминаниями об игре в OHL за «Гелф».

– «Гелф» называли самым русским клубом – в команде была целая пятерка русских хоккеистов. Намного комфортнее находиться в коллективе, где много соотечественников?

– Для нас пятерых, Торопченко, Саморукова, Гордеева, Чайки, и меня все было великолепно! Для остальных, думаю, не очень (смеется).

В раздевалке мы все время разговаривали на русском. Тренеру это категорически не нравилось. Мы ему объясняли, что Торопченко и Саморуков не лучшим образом понимают на английском, и мы с ними хотим говорить на родном языке. Не будут же канадцы между собой в команде КХЛ говорить по-русски! В общем, у нас в этом смысле было постоянное противостояние с тренером.

– Приходилось задабривать его голами, передачами и победами?

– Да нет. На самом деле этот тренер, Джордж Барнетт, который и генеральным менеджером «Гелфа» был по совместительству, очень адекватный. Он был уже не молодой, но понимал, что хоккей меняется. Подстраивался под тенденции и игроков. Так что мне играть у Барнетта нравилось.

– Что русское вы с партнерами привнесли в «Гелф»? Мат? Может быть, какие-то русские блюда? Ритуалы?

– Без русского мата никуда (смеется). У меня и в «Ньюфаундленде» постоянно спрашивали как то слово будет, как это. Например, женщина-доктор спрашивала, как будет «привет» и другие простые слова на русском, чтобы выстраивать общение. При этом кого-то, бывало, научишь русскому мату, а он потом на тебя же при его помощи орет, когда не отдал передачу, – сказал нападающий «Сибири».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий