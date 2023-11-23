Клаттербак провел 1000-й матч в НХЛ. Он 10-й игрок с драфта-2006 с таким достижением

Кэл Клаттербак провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего « » стала игра против «Филадельфии» (3:2).

набрал 280 (138+142) баллов за 1000 матчей в регулярных чемпионатах .

Он 10-й игрок с драфта-2006 (72-й номер, выбран «Миннесотой»), сыгравший 1000 матчей в лиге.

Ранее этой отметки достигли Кайл Окпосо (1003), (1013), (1067), Ник Фолиньо (1098), Никлас Бэкстрем (1105), Клод Жиру (1115), Милан Лучич (1177), Джордан Стаал (1191) и Фил Кессел (1286).