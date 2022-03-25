Форвард «Айлендерс» Клаттербак выбыл до конца сезона из-за травмы. Защитник Мэйфилд пропустит от 4 до 6 недель

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Форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак выбыл до конца сезона из-за травмы плеча. 

Защитник «островитян» Скотт Мэйфилд пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы нижней части тела. 

34-летнему Клаттербаку, недавно подписавшему с командой новый контракт на 2 года, потребуется операция.

В 59 матчах сезона он набрал 15 (6+9) очков при полезности «минус 6». 

29-летний Мэйфилд получил травму, блокируя бросок на последней минуте матча с «Оттавой» (3:0) во вторник.

У него 18 (3+15) очков в 61 игре при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 19:55. 

«Айлендерс» набрали 63 очка в 61 матче и идут на 5-м месте в Столичном дивизионе. 

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