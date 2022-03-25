Форвард «Айлендерс» Клаттербак выбыл до конца сезона из-за травмы. Защитник Мэйфилд пропустит от 4 до 6 недель

Форвард выбыл до конца сезона из-за травмы плеча.

Защитник «островитян» Скотт Мэйфилд пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы нижней части тела.

34-летнему Клаттербаку, недавно подписавшему с командой новый контракт на 2 года, потребуется операция.

В 59 матчах сезона он набрал 15 (6+9) очков при полезности «минус 6».

29-летний Мэйфилд получил травму, блокируя бросок на последней минуте матча с «Оттавой» (3:0) во вторник.

У него 18 (3+15) очков в 61 игре при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 19:55.

«Айлендерс» набрали 63 очка в 61 матче и идут на 5-м месте в Столичном дивизионе.