Евангелиста с 2+2, Густавссон с 47 сэйвами и Клаттербак с 2+1 – звезды дня в НХЛ
НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Люк Евангелиста с 4 (2+2) баллами в игре против «Баффало» (7:3).
Вторая звезда – вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 47 бросков из 48 в матче с «Нью-Джерси» (2:1 ОТ).
Третья звезда – нападающий «Айлендерс» Кэл Клаттербак, набравший 3 (2+1) очка в игре против «Торонто» (7:2).
Евангелиста...как объявили, что Барри со следующего сезона станет ГМ Нэшвилла, то сразу заиграли Новак, Томазино и Евангелиста, плюс переподписали Янковски. Любопытно будет посмотреть на Нэшвилл в следующем сезоне
Густавссон видимо скоро сменит Флери на месте стартера
Ну и отдельно выделю сэйв Сорокина в первом периоде, в игре против Торонто, сегодня. Ляпота