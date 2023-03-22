Евангелиста с 2+2, Густавссон с 47 сэйвами и Клаттербак с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Айлендерс Нэшвилл Миннесота НХЛ Кэл Клаттербак Филип Густавссон Люк Евангелиста Хоккей

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Люк Евангелиста с 4 (2+2) баллами в игре против «Баффало» (7:3). 

Вторая звезда – вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 47 бросков из 48 в матче с «Нью-Джерси» (2:1 ОТ). 

Третья звезда – нападающий «Айлендерс» Кэл Клаттербак, набравший 3 (2+1) очка в игре против «Торонто» (7:2).

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3 комментария

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Gord Lane
Клаттербак впервые в карьере набрал три очка за игру
Евангелиста...как объявили, что Барри со следующего сезона станет ГМ Нэшвилла, то сразу заиграли Новак, Томазино и Евангелиста, плюс переподписали Янковски. Любопытно будет посмотреть на Нэшвилл в следующем сезоне
Густавссон видимо скоро сменит Флери на месте стартера

Ну и отдельно выделю сэйв Сорокина в первом периоде, в игре против Торонто, сегодня. Ляпота
+4
-1
+3
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Пинающий Достоинства
Линда хороша и на коньках )
+8
-1
+7
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Дима Миронов
сначала сезона надо было играть с Ахлцами, а то держали тут Гранлунда(хорошо вписался в Питсбург тащит на дно),Нидерайтера(Хорошо вписался в Виннипег тащит на дно), Джохансен в составе
+2
-2
0
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