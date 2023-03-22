Евангелиста с 2+2, Густавссон с 47 сэйвами и Клаттербак с 2+1 – звезды дня в НХЛ

назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 4 (2+2) баллами в игре против «Баффало» (7:3).

Вторая звезда – вратарь «Миннесоты» , отразивший 47 бросков из 48 в матче с «Нью-Джерси» (2:1 ОТ).

Третья звезда – нападающий « » Кэл Клаттербак, набравший 3 (2+1) очка в игре против «Торонто» (7:2).