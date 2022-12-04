Люк Шенн вышел на 1-е место среди защитников по числу силовых приемов в НХЛ (2947), опередив Орпика. Статистика ведется с 2005 года

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Люк Шенн вышел на 1-е место среди защитников по числу силовых приемов в НХЛ (2947).

Лига официально учитывает статистику хитов, начиная с сезона-2005/06. 

Защитник «Ванкувера» применил 6 силовых приемов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:2 ОТ) и вышел на 1-е место среди игроков своего амплуа, опередив Брукса Орпика (2946). 

В топ-5 самых хитующих защитников также входят Дион Фанюф (2460), Здено Хара (2455) и Радко Гудас («Флорида», 2438, продолжает карьеру). 

Среди всех игроков Шенн вышел на 6-е место.

В топ-5 входят форварды  Кэл Клаттербак («Айлендерс», 3647, продолжает карьеру), Дастин Браун (3632), Мэтт Мартин («Айлендерс», 3489, продолжает карьеру), Александр Овечкин («Вашингтон», 3355, продолжает карьеру), Милан Лучич («Калгари», 3151, продолжает карьеру). 

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