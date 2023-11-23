Окулов о том, как Федотова поменяла армия: «Он стал повзрослее. Жалоб и негатива от него не слышал. Хорошо, что все закончилось»

Константин Окулов рассказал, как изменился Иван Федотов после службы в армии.

– Главная история лета – возвращение . С каким настроением следили за сагой?

– Когда узнали, что Ванька остается в команде, были только позитивные эмоции. Порадовались, что он снова будет играть в хоккей.

Объективно, когда он находит свою игру, это один из лучших вратарей в лиге. Хорошо, что он защищает наши ворота.

– Как его поменяла армия?

– Мне кажется, что он где-то стал повзрослее. Он всегда был позитивным парнем. Глобально не изменился, только немного повзрослел. Но мы все взрослеем, это нормально. Каких-то жалоб и негатива я от него не слышал. Хорошо, что все закончилось и он теперь занимается своим делом.

– Он еще способен вернуться на топ-уровень?

– Конечно, это вообще не вопрос. Надо давать ему больше играть. Пусть ошибается, но через эти игры и ошибки он быстро нагонит упущенное. Не думаю, что в будущем будут какие-то проблемы.

Он спокойно выйдет на свой уровень. Дай бог вырастет еще выше, – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.