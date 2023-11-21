3-й матч на льду Байкала с участием звезд отечественного хоккея запланирован на 23 февраля 2024 года

3-й хоккейный матч на льду Байкала запланирован на 23 февраля 2024 года.

«В следующем году матч запланирован предварительно на 23 февраля», – сообщили в пресс-службе Иркутской области. Список участников игры пока не определен.

Ранее на льду озера Байкал состоялись 2 товарищеских матча – 8 марта 2021 года и 8 марта 2023 года.

В обоих участвовали олимпийские чемпионы , , , , и другие звезды отечественного хоккея. Их соперником была сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым.

В 2022 году мероприятие не состоялось из-за сложной ледовой обстановки.

Матчи проводятся, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

