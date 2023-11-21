3-й матч на льду Байкала с участием звезд отечественного хоккея запланирован на 23 февраля 2024 года

Теги Андрей Коваленко Вячеслав Фетисов Алексей Касатонов Валерий Каменский Александр Якушев товарищеские матчи ТАСС Игорь Кобзев Хоккей

3-й хоккейный матч на льду Байкала запланирован на 23 февраля 2024 года.

«В следующем году матч запланирован предварительно на 23 февраля», – сообщили в пресс-службе Иркутской области. Список участников игры пока не определен.

Ранее на льду озера Байкал состоялись 2 товарищеских матча – 8 марта 2021 года и 8 марта 2023 года.

В обоих участвовали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие звезды отечественного хоккея. Их соперником была сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым.

В 2022 году мероприятие не состоялось из-за сложной ледовой обстановки.

Матчи проводятся, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 

2 комментария

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Российский пользователь
кого они там внимание пытаются привлечь, может с себя бы губер начал, да и еще пригласил гбы лавную звезду НХЛ, который кучу шайб кладет и слуги перед ним раздвигаются
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Огюст
А , вот как раз не проведение всяких мероприятий с привлечением оборудования и людей зимой на льду , а летом на воде Байкала и хоть чуть снизит экологические проблемы Байкала ! Привлекайте честных экологов ,следователей , прокуратуру -пусть проверяют, мониторят ситуацию откуда идут грязные сливы вод в Байкал ,а простыми разговорами порядок не на ведёшь !
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