Губернатор Челябинской области: «Алексей Заварухин смог взбодрить «Трактор». Команда с хорошим потенциалом»

Губернатор Челябинской области высказался о тренере Алексее Заварухине.

«Мы с Алексеем Борисовичем [ ] встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить, скажем так, команду. Я считаю, что команда с хорошим потенциалом.

В целом команда сегодня показывает атакующий хоккей, нужно играть дальше, побеждать, и все придет. Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное, будем рассчитывать на хорошие результаты», – сказал губернатор Челябинской области, президент « » Алексей Текслер.