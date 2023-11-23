Губернатор Челябинской области: «Алексей Заварухин смог взбодрить «Трактор». Команда с хорошим потенциалом»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Политика ТАСС Алексей Текслер Хоккей

Губернатор Челябинской области высказался о тренере Алексее Заварухине.

«Мы с Алексеем Борисовичем [Заварухиным] встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить, скажем так, команду. Я считаю, что команда с хорошим потенциалом.

В целом команда сегодня показывает атакующий хоккей, нужно играть дальше, побеждать, и все придет. Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное, будем рассчитывать на хорошие результаты», – сказал губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер.

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1 комментарий

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Семен Бабцов
К Анвару тоже было полное доверие...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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