Кравец о замене вратаря в овертайме: «Когда есть исполнители – почему нет? Если бы лесорубы вышли и шайбу потеряли – другой вопрос. А тут уровень КХЛ, все мастеровитые»

Михаил Кравец подвел итоги матча против «Трактора» (2:1 ОТ).

Главный тренер «Авангарда» высказался о замене вратаря на четвертого полевого игрока в овертаймах.

«Постоянно снимаем вратаря в овертайме? Знаете, когда есть исполнители – то почему нет? Это же преимущество. Если бы лесорубы вышли и шайбу потеряли – это другой вопрос. А тут уровень , все ребята мастеровитые. Используем сильную сторону нашего первого звена.

Да, голы забило только первое звено. Но так всю жизнь было, что есть люди, которые решают судьбы матчей. Сейчас у нас есть наши лидеры, другие тянутся за ними.

Надеюсь, что скоро другие нападающие перестанут попадать в штангу и будут с сердцем забивать голы», – сказал главный тренер « » .

«Авангард» выиграл 10-й матч подряд