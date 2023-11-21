Кравец о замене вратаря в овертайме: «Когда есть исполнители – почему нет? Если бы лесорубы вышли и шайбу потеряли – другой вопрос. А тут уровень КХЛ, все мастеровитые»
Михаил Кравец подвел итоги матча против «Трактора» (2:1 ОТ).
Главный тренер «Авангарда» высказался о замене вратаря на четвертого полевого игрока в овертаймах.
«Постоянно снимаем вратаря в овертайме? Знаете, когда есть исполнители – то почему нет? Это же преимущество. Если бы лесорубы вышли и шайбу потеряли – это другой вопрос. А тут уровень КХЛ, все ребята мастеровитые. Используем сильную сторону нашего первого звена.
Да, голы забило только первое звено. Но так всю жизнь было, что есть люди, которые решают судьбы матчей. Сейчас у нас есть наши лидеры, другие тянутся за ними.
Надеюсь, что скоро другие нападающие перестанут попадать в штангу и будут с сердцем забивать голы», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Выиграли челябинцы первое вбрасывание в овертайме и давай кататься с шайбой по всей площадке... Главное - шайбу не потерять... Два раза в зону омичей зашли и оба раза с контролем вышли. Ну и что тут интересного должно быть?!