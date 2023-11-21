Кравец о замене вратаря в овертайме: «Когда есть исполнители – почему нет? Если бы лесорубы вышли и шайбу потеряли – другой вопрос. А тут уровень КХЛ, все мастеровитые»

Теги Авангард Трактор КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец подвел итоги матча против «Трактора» (2:1 ОТ).

Главный тренер «Авангарда» высказался о замене вратаря на четвертого полевого игрока в овертаймах.

«Постоянно снимаем вратаря в овертайме? Знаете, когда есть исполнители – то почему нет? Это же преимущество. Если бы лесорубы вышли и шайбу потеряли – это другой вопрос. А тут уровень КХЛ, все ребята мастеровитые. Используем сильную сторону нашего первого звена.

Да, голы забило только первое звено. Но так всю жизнь было, что есть люди, которые решают судьбы матчей. Сейчас у нас есть наши лидеры, другие тянутся за ними.

Надеюсь, что скоро другие нападающие перестанут попадать в штангу и будут с сердцем забивать голы», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец

«Авангард» выиграл 10-й матч подряд

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Бакин
Прикольно так делать!! фигли эту шайбу мусолить 5 мин .Красавцы одним словом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GoodZilla
Вот не в обиду болельщикам Трактора, но такой овертайм интереснее смотреть!!!
Выиграли челябинцы первое вбрасывание в овертайме и давай кататься с шайбой по всей площадке... Главное - шайбу не потерять... Два раза в зону омичей зашли и оба раза с контролем вышли. Ну и что тут интересного должно быть?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий