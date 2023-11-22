Ткачев о 10 победах «Авангарда» подряд: «Не думаем об этом. С «Трактором» была боевая игра, даже плей-оффская»

Владимир Ткачев высказался о победной серии «Авангарда».

Омский клуб выиграл 10 матчей подряд. Вчера команда Михаила Кравеца обыграла « » (2:1 ОТ).

– Даже не думаем о победной серии. Хороший матч против сильного соперника. Боевая игра, даже плей-оффская. Мы решили все в овертайме.

– Вы лично набираете очки уже одиннадцать матчей подряд.

– Отношение к этому у меня такое же, как к победной серии команды: просто выходим на игру и получаем удовольствие от хоккея.

– Как относитесь к тому, что матч «Трактор» – «Авангард» называют «дерби Владимиров Ткачевых»?

– Это уже привычно. Думаю, и он спокойно к этому относится. Когда видимся с ним, то общаемся.

– Чувствовали на матче поддержку от болельщиков «Авангарда»?

– У нас в каждом городе на выезде есть свой фан-сектор. Спасибо болельщикам за поддержку, очень приятно, – сказал нападающий « ».