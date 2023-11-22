Ткачев о 10 победах «Авангарда» подряд: «Не думаем об этом. С «Трактором» была боевая игра, даже плей-оффская»
Владимир Ткачев высказался о победной серии «Авангарда».
Омский клуб выиграл 10 матчей подряд. Вчера команда Михаила Кравеца обыграла «Трактор» (2:1 ОТ).
– Даже не думаем о победной серии. Хороший матч против сильного соперника. Боевая игра, даже плей-оффская. Мы решили все в овертайме.
– Вы лично набираете очки уже одиннадцать матчей подряд.
– Отношение к этому у меня такое же, как к победной серии команды: просто выходим на игру и получаем удовольствие от хоккея.
– Как относитесь к тому, что матч «Трактор» – «Авангард» называют «дерби Владимиров Ткачевых»?
– Это уже привычно. Думаю, и он спокойно к этому относится. Когда видимся с ним, то общаемся.
– Чувствовали на матче поддержку от болельщиков «Авангарда»?
– У нас в каждом городе на выезде есть свой фан-сектор. Спасибо болельщикам за поддержку, очень приятно, – сказал нападающий «Авангарда».
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