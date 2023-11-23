«Коламбус» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго» (7:3). Веренски набрал 0+4, Лайне забил после матча в запасе
«Коламбус» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго» (7:3).
Капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сделал дубль и стал второй звездой матча. Первой звездой был признан защитник Зак Веренски с ассистентским покером.
В состав «мундиров» вернулся Патрик Лайне, пропустивший прошлый матч по решению тренера. Финский форвард забросил шайбу, в его активе 4 (3+1) очка в 10 играх сезона.
Команда под руководством Паскаля Венсана набрала 14 очков в 20 матчах и по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции.
следующие игры с Нью-Джерси и Каролиной, легко точно не будет :(