«Коламбус» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго» (7:3). Веренски набрал 0+4, Лайне забил после матча в запасе

Теги Коламбус НХЛ Бун Дженнер Паскаль Венсан Зак Веренски Патрик Лайне Хоккей

«Коламбус» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго» (7:3).

Капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сделал дубль и стал второй звездой матча. Первой звездой был признан защитник Зак Веренски с ассистентским покером.

В состав «мундиров» вернулся Патрик Лайне, пропустивший прошлый матч по решению тренера. Финский форвард забросил шайбу, в его активе 4 (3+1) очка в 10 играх сезона. 

Команда под руководством Паскаля Венсана набрала 14 очков в 20 матчах и по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции.

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1 комментарий

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разноцветный логотип
да неужели..
следующие игры с Нью-Джерси и Каролиной, легко точно не будет :(
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