«Коламбус» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго» (7:3). Веренски набрал 0+4, Лайне забил после матча в запасе

«Коламбус» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго» (7:3).

Капитан «Блю Джекетс» сделал дубль и стал второй звездой матча. Первой звездой был признан защитник с ассистентским покером.

В состав «мундиров» вернулся , пропустивший прошлый матч по решению тренера. Финский форвард забросил шайбу, в его активе 4 (3+1) очка в 10 играх сезона.

Команда под руководством Паскаля Венсана набрала 14 очков в 20 матчах и по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции.