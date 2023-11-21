Президент «Коламбуса» о Годро и Лайне: «Они еще не показали лучшую игру. Сложно вернуть уверенность – даже самые великие игроки проходят такие периоды»
Джон Дэвидсон оценил игру Патрика Лайне и Джонни Годро в сезоне НХЛ.
Патрик Лайне набрал 3 (2+1) очка в 9 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Джонни Годро отметился 7 (2+5) баллами в 19 играх.
– Когда вы наблюдаете за игрой Годро и Лайне в этом сезоне, что вы видите?
– Они хорошие игроки. Очень хорошие хоккеисты. Мы знаем это. Но они еще не показали свою лучшую игру в этом сезоне. Посмотрим, как пойдет дальше. Они нужны нам. Это очевидно.
Большинство хоккеистов проходят через такие периоды – даже самые великие. Теряется уверенность в себе, и вернуть ее может быть сложно.
– Правильно ли был построен состав клуба? Другими словами, являются ли Годро и Лайне лидерами команды?
– Хороший вопрос. Это справедливый вопрос. Джонни более тихий парень, но мне кажется, что в нем есть какой-то огонь.
Его отправили в запас в ходе матча против «Аризоны», но я смотрел его игры перед этим, и он сражался. Считаю, что он прибавляет. У него много гордости.
У него другой характер, нежели у Патрика. Но они оба гордые парни.
Это тот случай, когда им нужно найти свою игру, и многие другие наши игроки будут этим питаться, – сказал президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.
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