Президент «Коламбуса» о Годро и Лайне: «Они еще не показали лучшую игру. Сложно вернуть уверенность – даже самые великие игроки проходят такие периоды»

Джон Дэвидсон оценил игру Патрика Лайне и Джонни Годро в сезоне НХЛ.

набрал 3 (2+1) очка в 9 матчах в нынешнем сезоне . отметился 7 (2+5) баллами в 19 играх.

– Когда вы наблюдаете за игрой Годро и Лайне в этом сезоне, что вы видите?

– Они хорошие игроки. Очень хорошие хоккеисты. Мы знаем это. Но они еще не показали свою лучшую игру в этом сезоне. Посмотрим, как пойдет дальше. Они нужны нам. Это очевидно.

Большинство хоккеистов проходят через такие периоды – даже самые великие. Теряется уверенность в себе, и вернуть ее может быть сложно.

– Правильно ли был построен состав клуба? Другими словами, являются ли Годро и Лайне лидерами команды?

– Хороший вопрос. Это справедливый вопрос. Джонни более тихий парень, но мне кажется, что в нем есть какой-то огонь.

Его отправили в запас в ходе матча против «Аризоны», но я смотрел его игры перед этим, и он сражался. Считаю, что он прибавляет. У него много гордости.

У него другой характер, нежели у Патрика. Но они оба гордые парни.

Это тот случай, когда им нужно найти свою игру, и многие другие наши игроки будут этим питаться, – сказал президент « » по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.