Лайне пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера. У форварда «Коламбуса» 2+1 и «минус 6» в 9 играх сезона

Теги Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Патрик Лайне Хоккей

Патрик Лайне пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера.

Форвард «Коламбуса» остался в запасе и не сыграл против «Филадельфии» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 25-летнего финна 3 (2+1) очка в 9 играх сезона при полезности «минус 6». В двух предыдущих матчах его игровое время было сокращено до 12 минут.

В октябре нападающий столкнулся с травмой верхней части тела, из-за которой пропустил около 3 недель. 

«Он недоволен этим решением. Но сейчас я думаю, что Пэтти нужно сделать глубокий вдох, вернуть себе уверенность, силы и свои навыки.

Чтобы он мог снова стать тем Патриком Лайне, которого мы знаем», – сказал Паскаль Венсан. 

«Коламбус» проиграл 9-й матч подряд и идет последним на Востоке

5 комментариев

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Cbj Fan
У Лайне последствия сотрясения мозга. Надеюсь, быстро справится. Мозг - это не шутка.
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Maxim Shumov
Ну, видать теперь это будет от силы игрок 2-го звена с 50-60 очками за сезон. А как круто он начинал.
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4etlanin
Удивительно, казалось бы НХЛ это лига равных возможностей. Но всё равно есть там команды которые, при нынешнем раскладе КС не возьмут и не только потому, что в перестройке, они кстати из этой перестройки и выйти то не могут.
Коламбус одна и из таких команд, ещё одна по моему, сугубо личному мнению, Виннипег.
Из этих команд и люди то бегут, ну кроме Годро, как черт от ладана.
Руководство с игроками найти общий язык не могут. Бэбкок, как пример.
Уилер, как пример, в Манитобе, хорошо, что ушёл. в Ментах может перстень и выиграет.
Составы хорошие, а играть команды на полную не могут.
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Cbj Fan
Ответ Maxim Shumov
Ну, видать теперь это будет от силы игрок 2-го звена с 50-60 очками за сезон. А как круто он начинал.
Лайне наколотил более 50 очков даже не играя 60 игр в команде, где одной из "звёзд" был Байройтер, поскольку было много травм. Играл в 8 звеньях (с Годро играл очень мало и без него смотрелся лучше). Хотела бы видеть, как бы себя показал условный Мэттьюс без своих партнёров в таких условиях.
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