Лайне пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера. У форварда «Коламбуса» 2+1 и «минус 6» в 9 играх сезона

Патрик Лайне пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера.

Форвард « » остался в запасе и не сыграл против «Филадельфии» (2:5) в регулярном чемпионате .

В активе 25-летнего финна 3 (2+1) очка в 9 играх сезона при полезности «минус 6». В двух предыдущих матчах его игровое время было сокращено до 12 минут.

В октябре нападающий столкнулся с травмой верхней части тела, из-за которой пропустил около 3 недель.

«Он недоволен этим решением. Но сейчас я думаю, что Пэтти нужно сделать глубокий вдох, вернуть себе уверенность, силы и свои навыки.

Чтобы он мог снова стать тем , которого мы знаем», – сказал Паскаль Венсан.

«Коламбус» проиграл 9-й матч подряд и идет последним на Востоке