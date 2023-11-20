Лайне пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера. У форварда «Коламбуса» 2+1 и «минус 6» в 9 играх сезона
Патрик Лайне пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера.
Форвард «Коламбуса» остался в запасе и не сыграл против «Филадельфии» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 25-летнего финна 3 (2+1) очка в 9 играх сезона при полезности «минус 6». В двух предыдущих матчах его игровое время было сокращено до 12 минут.
В октябре нападающий столкнулся с травмой верхней части тела, из-за которой пропустил около 3 недель.
«Он недоволен этим решением. Но сейчас я думаю, что Пэтти нужно сделать глубокий вдох, вернуть себе уверенность, силы и свои навыки.
Чтобы он мог снова стать тем Патриком Лайне, которого мы знаем», – сказал Паскаль Венсан.
«Коламбус» проиграл 9-й матч подряд и идет последним на Востоке
Коламбус одна и из таких команд, ещё одна по моему, сугубо личному мнению, Виннипег.
Из этих команд и люди то бегут, ну кроме Годро, как черт от ладана.
Руководство с игроками найти общий язык не могут. Бэбкок, как пример.
Уилер, как пример, в Манитобе, хорошо, что ушёл. в Ментах может перстень и выиграет.
Составы хорошие, а играть команды на полную не могут.