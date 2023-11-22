Сергей Федоров: «ЦСКА не умеет играть на удержание счета. Мы даже об этом не говорим никак»

Сергей Федоров сказал, что ЦСКА не удерживал победный счет с «Северсталью» (3:2).

– Показалось, что с определенного момента команда стала играть на удержание счета. Вы согласны?

– Нет, мы не умеем играть на удержание. Мы даже об этом не говорим никак.

Может быть, раз в год у нас случается игра по счету. Но она подразумевает, что мы делаем те же вещи, которые мы делаем хорошо. То есть играем в активный хоккей, – сказал главный тренер .