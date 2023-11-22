Сергей Федоров: «ЦСКА не умеет играть на удержание счета. Мы даже об этом не говорим никак»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров сказал, что ЦСКА не удерживал победный счет с «Северсталью» (3:2).

– Показалось, что с определенного момента команда стала играть на удержание счета. Вы согласны?

– Нет, мы не умеем играть на удержание. Мы даже об этом не говорим никак.

Может быть, раз в год у нас случается игра по счету. Но она подразумевает, что мы делаем те же вещи, которые мы делаем хорошо. То есть играем в активный хоккей, – сказал главный тренер ЦСКА.

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5 комментариев

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вован63
Серёжа какой активный хоккей? Унылая тягомотина, про большинство вообще не говорю в ночной лиге лучше разыгрываю.
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Максим Столбов
Угу в плей офф гол забьют и сушат игру, как воблу перед пивом
+1
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Machine Head
Давайте уже СКА обыграйте. А то они никак забыть не могут победу 2:1. Хватит уже над своими болельщиками издеваться .
+1
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Евгений Истомин
Ответ Machine Head
Давайте уже СКА обыграйте. А то они никак забыть не могут победу 2:1. Хватит уже над своими болельщиками издеваться .
СКА это давний клиент ЦСКА. Вы на дистанции посмотрите, за последние 3-4 года.
+1
0
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Machine Head
Ответ Евгений Истомин
СКА это давний клиент ЦСКА. Вы на дистанции посмотрите, за последние 3-4 года.
Потому и обидно . А если еще более длинную дистанцию взять , то там двукратная разница забитых и пропущенных.
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