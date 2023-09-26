Федоров о поражении от «Северстали»: «Все понятно по игре ЦСКА. Тут добавить сложно – все видели»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров объяснил поражение от «Северстали».

ЦСКА уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– «Северсталь» – с победой. Они здорово двигались, контролировали шайбу.

С нашей игрой все понятно, особенно первый период. Тут добавить сложно, все все видели.

Постараемся что-то изменить к следующей игре. Так двигаться и играть с шайбой, не очень быстро принимать решения… Парни понимают, но пока результат негативный.  

– Почему Константин Окулов не забивает голы?

– Воздержусь от индивидуальных обсуждений ребят из нашей команды. Все хотят забить, все хотят выиграть. Банально скажу. Это командный вид спорта.

Индивидуальная подготовка игроков зависит от них самих. Я здесь согласен. Но не готов обсуждать игроков по горячим следам.

Не вижу в этом большого смысла. Дальнейшие шаги я прекрасно понимаю. 

Наша задача – вернуть команду, тройки и наших лидеров в то состояние, в котором они будут делать свое дело, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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2 комментария

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mpFreeman
Пора начинать ещё усерднее нахваливать Сечина, чтобы отсрочить увольнение.
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Mihamoscow
Ещё не днище , но уже дно , не пора ли оттолкнуться уже …?
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