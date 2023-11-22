Федоров о 3:2 с «Северсталью»: «Двоякое впечатление, особенно в концовке. Опытные игроки ЦСКА делали то, что нельзя делать ни при каких обстоятельствах»
Сергей Федоров не в полной мере доволен игрой ЦСКА против «Северстали» (3:2).
«Двоякое впечатление от игры осталось. Особенно в концовке. Наши опытные игроки делали вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Тем более когда на тебя смотрят молодые игроки.
А так команду – с победой. Хорошее начало. Во втором периоде в некоторых моментах не сыграли как надо и простые вещи сделали сложными. Болельщикам спасибо за поддержку. Готовимся дальше», – заявил главный тренер ЦСКА.
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