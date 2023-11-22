Федоров о 3:2 с «Северсталью»: «Двоякое впечатление, особенно в концовке. Опытные игроки ЦСКА делали то, что нельзя делать ни при каких обстоятельствах»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров не в полной мере доволен игрой ЦСКА против «Северстали» (3:2).

«Двоякое впечатление от игры осталось. Особенно в концовке. Наши опытные игроки делали вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Тем более когда на тебя смотрят молодые игроки.

А так команду – с победой. Хорошее начало. Во втором периоде в некоторых моментах не сыграли как надо и простые вещи сделали сложными. Болельщикам спасибо за поддержку. Готовимся дальше», – заявил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА выиграл 4 из 5 последних матчей. Поражение – от СКА

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2 комментария

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zho3716
Видимо прибавлять будем после НГ..
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Vagner01
Это про Григоренко наверное? Тоже не понял зачем он фолил в атаке удалился и нам забили! Глупость полная!
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