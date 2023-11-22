Купер сообщил, что Василевский может вернуться до конца ноября: «Шансы очень хорошие»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Джон Купер Хоккей

Андрей Василевский может вернуться на лед в одном из ближайших матчей.

«Шансы очень хорошие», – заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер о возможном возвращении голкипера во время трехматчевой выездной серии.

25 ноября команда встретится в гостях с «Каролиной», 28-го – с «Колорадо», 29-го – с «Аризоной».

Василевский не играет с апреля из-за повреждения спины. В середине ноября он провел первую тренировку с «Тампой» после операции.

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2 комментария

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Придётся ещё не много подождать. Пусть так.
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oberkorn
Торопиться не стоит. Бразильская система работает для плова
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