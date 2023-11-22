Купер сообщил, что Василевский может вернуться до конца ноября: «Шансы очень хорошие»
Андрей Василевский может вернуться на лед в одном из ближайших матчей.
«Шансы очень хорошие», – заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер о возможном возвращении голкипера во время трехматчевой выездной серии.
25 ноября команда встретится в гостях с «Каролиной», 28-го – с «Колорадо», 29-го – с «Аризоной».
Василевский не играет с апреля из-за повреждения спины. В середине ноября он провел первую тренировку с «Тампой» после операции.
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