Купер сообщил, что Василевский может вернуться до конца ноября: «Шансы очень хорошие»

Андрей Василевский может вернуться на лед в одном из ближайших матчей.

«Шансы очень хорошие», – заявил главный тренер « » о возможном возвращении голкипера во время трехматчевой выездной серии.

25 ноября команда встретится в гостях с «Каролиной», 28-го – с «Колорадо», 29-го – с «Аризоной».

не играет с апреля из-за повреждения спины. В середине ноября он провел первую тренировку с «Тампой» после операции.