«Тампа» пропустила 14 голов в 3 матчах сезона НХЛ. Василевский не играет из-за травмы
«Тампа» пропустила 14 голов в трех играх сезона НХЛ.
Команда тренера Джона Купера уступила «Оттаве» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В предыдущих встречах «Тампа» пропустила три шайбы от «Нэшвилла» (3:5) и шесть голов – от «Детройта» (4:6).
Два матча в воротах «Лайтнинг» провел Юнас Юханссон, одну игру – Мэтт Томкинс, который дебютировал в НХЛ в матче с «Оттавой».
Перед стартом сезона «Тампа» сообщила, что основной вратарь команды Андрей Василевский пропустит два месяца регулярного чемпионата из-за травмы.
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