«Тампа» пропустила 14 голов в 3 матчах сезона НХЛ. Василевский не играет из-за травмы

«Тампа» пропустила 14 голов в трех играх сезона НХЛ.

Команда тренера уступила «Оттаве» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В предыдущих встречах «Тампа» пропустила три шайбы от « » (3:5) и шесть голов – от « » (4:6).

Два матча в воротах «Лайтнинг» провел , одну игру – Мэтт Томкинс, который дебютировал в в матче с «Оттавой».

Перед стартом сезона «Тампа» сообщила, что основной вратарь команды Андрей Василевский пропустит два месяца регулярного чемпионата из-за травмы.