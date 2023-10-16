«Тампа» пропустила 14 голов в 3 матчах сезона НХЛ. Василевский не играет из-за травмы

Теги Оттава Тампа-Бэй Нэшвилл Детройт НХЛ Андрей Василевский Джон Купер Юнас Юханссон Мэтт Томкинс Хоккей

«Тампа» пропустила 14 голов в трех играх сезона НХЛ.

Команда тренера Джона Купера уступила «Оттаве» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В предыдущих встречах «Тампа» пропустила три шайбы от «Нэшвилла» (3:5) и шесть голов – от «Детройта» (4:6).

Два матча в воротах «Лайтнинг» провел Юнас Юханссон, одну игру – Мэтт Томкинс, который дебютировал в НХЛ в матче с «Оттавой».

Перед стартом сезона «Тампа» сообщила, что основной вратарь команды Андрей Василевский пропустит два месяца регулярного чемпионата из-за травмы.

9 комментариев

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Ответ Serge Vendino
Пора уже Кочеткова пробовать. Что Юханссон, что Томкинс не уровня НХЛ вратари
так Кочетков не принадлежит Тампе
+6
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Не придумал...
Ответ Serge Vendino
Пора уже Кочеткова пробовать. Что Юханссон, что Томкинс не уровня НХЛ вратари
Кочетков принадлежит в НХЛ Каролине, но в АХЛ фарму Тампы.
+6
0
+6
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boxellevogue
Проблема Тампы не только во вратаре
+4
-1
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Хаскерс
К вопросу, кто там МВП. Без Кучерова целый сезон играли, без Хедмена почти весь, не говоря уж про Стэмкоса. Справлялись. А без Васи посыпались по всем направлениям.
+3
0
+3
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Артём Ралдугин
Ответ Serge Vendino
Пора уже Кочеткова пробовать. Что Юханссон, что Томкинс не уровня НХЛ вратари
А, может, Кошечкина попробовать? Что за бред, у Кочеткова контракт с унитазами
+2
-1
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Сергей Орлов
Ответ Serge Vendino
То есть поднять из фарма Тампа его не может?
Конечно, не может.
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ubber
Ответ boxellevogue
Проблема Тампы не только во вратаре
Проблема Тампы именно в том, что для нормального набора очков ей нужен вратарь уровня Василевского на пике формы. Иначе придется перестраивать всю игру и не факт, что получится - может будут пропускать не 5, а 3, а забивать при этом 0.
+1
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Serge Vendino
Пора уже Кочеткова пробовать. Что Юханссон, что Томкинс не уровня НХЛ вратари
+4
-4
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Serge Vendino
Ответ Не придумал...
Кочетков принадлежит в НХЛ Каролине, но в АХЛ фарму Тампы.
То есть поднять из фарма Тампа его не может?
+1
-1
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