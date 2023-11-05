Шуми Бабаев: «Тренин играет на приличном уровне, приносит много пользы «Нэшвиллу». У него все нормально, очки – дело времени»

Шуми Бабаев ценил игру форварда «Нэшвилла» Якова Тренина.

Россиянин остался без очков в 11 матчах подряд на старте сезона .

– Тренин – один из ведущих хоккеистов в лиге при игре «5 на 5». То, что он не набрал очков, это чистое невезение. Пока он использует другие свои качества.

Те, кто смотрят матчи, видят, что Тренин играет на очень приличном уровне, выигрывает много единоборств и приносит много пользы команде. У него все нормально, а очки – это дело времени.

– Тренин чувствует давление из-за того, что это последний год контракта с клубом?

– Нет никакого давления. Он выполняет тренерскую установку, а очки придут. Такие периоды бывают. Забьет один гол – и дальше все пойдет нормально. Нет никаких проблем и поводов для паники, – сказал агент игрока .

Тренин остался без очков в 11 матчах подряд на старте сезона. У форварда «Нэшвилла» контрактный год