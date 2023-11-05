Агент Бабаев о россиянах в НХЛ: «Не все тренеры их хорошо используют. Костин играет 5 минут при такой зарплате – ненормально»

Теги Детройт Шуми Бабаев НХЛ Клим Костин Хоккей

Шуми Бабаев высказался о доверии тренеров в НХЛ к российским игрокам.

«Наши опытные ребята очень прилично выглядят, они хорошо подготовились к чемпионату и поддерживают свой высокий уровень.

Сразу вкатились в сезон, и пока все молодцы.

Российские хоккеисты из года в год на ведущих ролях в НХЛ. Здесь нечему удивляться. Они становятся старше и опытнее, хорошо готовятся.

Те наши игроки, которые попадают в НХЛ, изначально высокого уровня.

Единственное, что не все тренеры их хорошо используют. Некоторые ребята очень мало проводят времени на льду, и непонятно почему. Это вопрос тренерского доверия.

Например, Клим Костин играет по пять минут при такой зарплате – это ненормально», – сказал агент Шуми Бабаев.

Клим Костин – игрок «Детройта». Форвард не набрал ни одного очка в девяти играх текущего чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 07:59. Зарплата – два миллиона долларов в год.

4 комментария

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Артем Зырянов
Учитывая место "Детройта", его тренеры прекрасно понимают, как использовать Костина.
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ОттоДракула
Что, кстати, с Костиным? Последний год в Эдмонтоне неплохой был, даже в кс забивал.
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Fanático
Это вопрос адекватности Айзермана, выписавшего ему такую зарплату. Было очевидно, что дикая переплата.
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