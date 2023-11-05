Агент Бабаев о россиянах в НХЛ: «Не все тренеры их хорошо используют. Костин играет 5 минут при такой зарплате – ненормально»
Шуми Бабаев высказался о доверии тренеров в НХЛ к российским игрокам.
«Наши опытные ребята очень прилично выглядят, они хорошо подготовились к чемпионату и поддерживают свой высокий уровень.
Сразу вкатились в сезон, и пока все молодцы.
Российские хоккеисты из года в год на ведущих ролях в НХЛ. Здесь нечему удивляться. Они становятся старше и опытнее, хорошо готовятся.
Те наши игроки, которые попадают в НХЛ, изначально высокого уровня.
Единственное, что не все тренеры их хорошо используют. Некоторые ребята очень мало проводят времени на льду, и непонятно почему. Это вопрос тренерского доверия.
Например, Клим Костин играет по пять минут при такой зарплате – это ненормально», – сказал агент Шуми Бабаев.
Клим Костин – игрок «Детройта». Форвард не набрал ни одного очка в девяти играх текущего чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 07:59. Зарплата – два миллиона долларов в год.
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