Агент Бабаев о россиянах в НХЛ: «Не все тренеры их хорошо используют. Костин играет 5 минут при такой зарплате – ненормально»

Шуми Бабаев высказался о доверии тренеров в НХЛ к российским игрокам.

«Наши опытные ребята очень прилично выглядят, они хорошо подготовились к чемпионату и поддерживают свой высокий уровень.

Сразу вкатились в сезон, и пока все молодцы.

Российские хоккеисты из года в год на ведущих ролях в НХЛ. Здесь нечему удивляться. Они становятся старше и опытнее, хорошо готовятся.

Те наши игроки, которые попадают в НХЛ, изначально высокого уровня.

Единственное, что не все тренеры их хорошо используют. Некоторые ребята очень мало проводят времени на льду, и непонятно почему. Это вопрос тренерского доверия.

Например, Клим Костин играет по пять минут при такой зарплате – это ненормально», – сказал агент .

– игрок « ». Форвард не набрал ни одного очка в девяти играх текущего чемпионата . Среднее игровое время – 07:59. Зарплата – два миллиона долларов в год.