Федотов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Северсталью» после ошибки в игре со СКА
Иван Федотов не примет участия в матче ЦСКА с «Северсталью».
Вратарь не включен в заявку команды на матч Фонбет Чемпионата КХЛ, который начнется сегодня в 19:30 по московскому времени. В состав попали Александр Шарыченков и Дмитрий Гамзин.
Федотов дважды не сумел выручить ЦСКА в матче против СКА (1:2) 20 ноября. В первом случае он не справился с броском из центра зоны.
ЦСКА проиграл СКА из-за Федотова: его ошибки в топ-матчах – уже тенденция
В плэйоф отлетите в первом же круге, ещё до "перекрёстков". Как обычно, впрочем.