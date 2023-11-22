Федотов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Северсталью» после ошибки в игре со СКА

Теги ЦСКА Северсталь СКА КХЛ Александр Шарыченков Иван Федотов Дмитрий Гамзин Хоккей

Иван Федотов не примет участия в матче ЦСКА с «Северсталью».

Вратарь не включен в заявку команды на матч Фонбет Чемпионата КХЛ, который начнется сегодня в 19:30 по московскому времени. В состав попали Александр Шарыченков и Дмитрий Гамзин.

Федотов дважды не сумел выручить ЦСКА в матче против СКА (1:2) 20 ноября. В первом случае он не справился с броском из центра зоны.

ЦСКА проиграл СКА из-за Федотова: его ошибки в топ-матчах – уже тенденция

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14 комментариев

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sd4fmwrvz8
Отправьте уже его в НХЛ , все таки долг отдал родине)))не будет мучить цска своим присутствием
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Грегори Хауз
Стоит ли винить одного Федотова, когда есть вопросы и к другим криворуконогим? Плотников по штангам стреляет, Каменев уныл и скушен, Дыбленко ни о чем. Да и команда в обще уже ни о чем.
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Игорь Игорев
Ответ ivan555navi
Он что бандероль? Можем тебя отправить куда подальше, что бы ты в России не мучился.
Свищев, терешков, кожевников? Признавайтесь, кто из вас под этим идиотским ником здесь сидит?🤣😂
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Огюст
У Федотова были ошибки в прошлой игре !
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Krem236
Ответ sd4fmwrvz8
Отправьте уже его в НХЛ , все таки долг отдал родине)))не будет мучить цска своим присутствием
В NHL с такой игрой он там не нужен!
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zenitka
Ответ Krem236
В NHL с такой игрой он там не нужен!
Может он так мстит ЦСКА.Чтобы быстрее отправили в НХЛ
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ivan555navi
Ответ Игорь Игорев
Свищев, терешков, кожевников? Признавайтесь, кто из вас под этим идиотским ником здесь сидит?🤣😂
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Игорь Игорев
Ответ ivan555navi
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ivan555navi
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Ответ Игорь Игорев
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у бота сбой программы
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sd4fmwrvz8
Ответ ivan555navi
Он что бандероль? Можем тебя отправить куда подальше, что бы ты в России не мучился.
Проблемы с сарказмом ?
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ sd4fmwrvz8
Проблемы с сарказмом ?
Проблемы с головой?
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ББ
Ответ Грегори Хауз
Стоит ли винить одного Федотова, когда есть вопросы и к другим криворуконогим? Плотников по штангам стреляет, Каменев уныл и скушен, Дыбленко ни о чем. Да и команда в обще уже ни о чем.
А кто "о чём"? СКА с тренером всех времён и народов?
В плэйоф отлетите в первом же круге, ещё до "перекрёстков". Как обычно, впрочем.
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