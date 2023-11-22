Федотов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Северсталью» после ошибки в игре со СКА

Иван Федотов не примет участия в матче ЦСКА с «Северсталью».

Вратарь не включен в заявку команды на матч Фонбет Чемпионата КХЛ, который начнется сегодня в 19:30 по московскому времени. В состав попали и .

Федотов дважды не сумел выручить ЦСКА в матче против СКА (1:2) 20 ноября. В первом случае он не справился с броском из центра зоны.

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