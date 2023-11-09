Федотов отразил 17 из 23 бросков в игре с «Авангардом». Процент отраженных бросков вратаря ЦСКА – 73,9, пропускаемость – 6,28
Иван Федотов пропустил шесть шайб в матче против «Авангарда».
ЦСКА проиграл со счетом 4:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер московского клуба Иван Федотов провел полный матч и отразил 17 из 23 бросков. Вратарь пропустил две шайбы в первом периоде, три – во втором и одну – в третьем.
В этой игре его процент отраженных бросков составил 73,9, а средняя пропускаемость – 6,28.
В нынешнем сезоне Федотов провел 16 матчей в регулярном чемпионате, одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 90,7% бросков.
Но и защита ЦСКА в этом году не на уровне того года
Или год простоя без проф спорта так сильно дают о себе знать