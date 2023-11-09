Федотов отразил 17 из 23 бросков в игре с «Авангардом». Процент отраженных бросков вратаря ЦСКА – 73,9, пропускаемость – 6,28

Теги Авангард ЦСКА КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов пропустил шесть шайб в матче против «Авангарда».

ЦСКА проиграл со счетом 4:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер московского клуба Иван Федотов провел полный матч и отразил 17 из 23 бросков. Вратарь пропустил две шайбы в первом периоде, три – во втором и одну – в третьем.

В этой игре его процент отраженных бросков составил 73,9, а средняя пропускаемость – 6,28.

В нынешнем сезоне Федотов провел 16 матчей в регулярном чемпионате, одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 90,7% бросков.

14 комментариев

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Ыжык
Интересно, оправится он когда-нибудь или всё-таки так и сломали карьеру?
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HockeyMan
Ну по одному матчу процент отраженных бросков не смотрят. Но то что Федотов пока очень слаб, это факт.
Но и защита ЦСКА в этом году не на уровне того года
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A K
Старается, чтобы выгнали, и можно было в НХЛ уехать )))
+6
-2
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вован63
Лучше бы он уехал в Филадельфия.
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krasno-siniyman
Федотова не отпустили по хорошему и он видимо решил не мытьем так катанием в конечном счете уйти из ЦСКА)
Или год простоя без проф спорта так сильно дают о себе знать
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Mihamoscow
Такой хоккей нам не нужен …
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nmnackjbxkasbk
зато белого медведя сможет завалить и освежевать тупым ножом.
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pizzatcarizza
Ответ вован63
Лучше бы он уехал в Филадельфия.
А кто долг родине возвращать будет,ммм??)
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Витольд Бубеный
Ответ A K
Старается, чтобы выгнали, и можно было в НХЛ уехать )))
Возвращает должок ЦСКА)
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Максим Столбов
Просится в армию.
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Danny Vigneault
Пожинают плоды)
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Альберт Сарвартдинов
Насильно держут его походу, мол либо цска, либо негде, а это его своеобразный протест, его игра)) так кажется имхо
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pizzatcarizza
Ответ Ыжык
Интересно, оправится он когда-нибудь или всё-таки так и сломали карьеру?
Отправится по контракту мб)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ыжык
Интересно, оправится он когда-нибудь или всё-таки так и сломали карьеру?
Если сравнить с сезоном до армии то у Федотова процент отражённый примерно на том же уровне, а матчей на ноль уже больше чем в сезоне 21/22
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