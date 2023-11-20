Экс-игрок СКА Тепляков о чемпионате СССР: «Могли из любого Федотова сделать. Все служили в армии, всем надо было как-то зарабатывать. Альтернативы не существовало»

Сергей Тепляков поделился воспоминаниями об игре за СКА.

– Летом 1989 года в СКА произошли перемены. Шилова, с которым команда взяла бронзу в 1987-м, сменил Геннадий Цыганков...

– Это два совершенно разных человека. Один прошел школу , где из хоккеиста выжимали все до последнего и присутствовала железная дисциплина. Все знали, для чего их готовят в московском клубе, против кого они будут в дальнейшем играть.

– На высоком уровне.

– Да, большинство игроков представляли страну на международной арене, играли за сборную на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Другая подготовка…

Что же касается Шилова, то он приехал в СКА после работы в Дании. Спокойный, тихий, интеллигентный, воспитанный человек, с опытом тренерства в Европе. При нем все немного расслабились, в хорошем смысле слова, раскрепостились. И потихонечку стали двигаться вперед.

– С приходом Цыганкова, выходит, перестраиваться надо было уже в другую сторону.

– Да, более жесткая дисциплина, отсутствие демократии.

– Команда приняла бывшего звездного защитника сборной СССР?

– Не вся, точно. Но куда деваться? У хоккеистов особого выбора нет, если даже не готов принять тренера. Все служили в армии, всем надо было как-то зарабатывать, кормить свои семьи. Альтернативы не существовало.

Если бы захотел уволиться из рядов Вооруженных Сил, то возникли бы большие проблемы. Могли из любого сделать.

– Но все-таки начались проблемы по игре у СКА при Шилове или уже при Цыганкове?

– Когда нет у команды понимания с тренером, проблемы рано или поздно возникнут. Они накапливаются, их не решишь просто так, одним собранием, – сказал Сергей Тепляков.