Батрак об «Ак Барсе»: «С точки зрения игры – беда. Иногда матчи казанцев просто невозможно смотреть»

Артем Батрак поделился мнением о последних результатах «Ак Барса».

Команда Зинэтулы Билялетдинова проиграла 5 из 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Если смотреть с точки зрения положения « » в таблице, то ничего страшного не произошло. С точки зрения результатов – спад, с точки зрения игры – беда. Иногда матчи с участием казанцев просто невозможно смотреть и это нужно признать.

Самым важным, в моем понимании, в хоккее является игра. Можно проигрывать, но играть, а можно выигрывать, но не показывая при этом никакого хоккея.

– На фоне последних результатов ваши предсезонные ожидания от игры «Ак Барса» поменялись?

– Я считал «Ак Барс» главным претендентом на Кубок Гагарина. То, что я вижу сейчас, это точно не претендент на победу в плей-офф. Мои летние ожидания сильно разнятся с той реальностью, которая есть сейчас.

В прошлом сезоне Билялетдинов зашел в «Ак Барс» на фоне плохих результатов и сходу улучшил игру команды. Но сейчас, когда в «Ак Барсе» все было хорошо, Зинэтуле Хайдяровичу не удается что-то построить. Конечно же, я не считаю его виновником, но именно тренер в ответе за результат. С тем составом, который сейчас есть у «Ак Барса», команда не может так плохо играть.

– В последних пяти матчах у «Ак Барса» – восемь заброшенных шайб. Забивать так мало клубу с таким нападением – это ненормально?

– Однозначно, это ненормально. К сожалению, в «Ак Барсе» сейчас переизбыток классных и мастеровитых нападающих. Не получается удовлетворить игровым временем всех форвардов, у которых есть амбиции забивать и набирать очки.

– «Ак Барс» в одном шаге от подписаний контрактов с Миллером и Марченко. Нужен ли команде еще один защитник?

– Да, нужен. По Миллеру я общался с одним из его одноклубников, он сказал, что в Россию едет очень хороший защитник.

Что касается , то все зависит от его состояния и тренировок. Это топовый защитник для КХЛ, но он пропустил прошлый сезон. Когда он вернулся в «Локомотив» под плей-офф, то он не вывозил по понятным причинам. Сейчас же он пропустил еще больше времени без игровой практики – вряд ли он пребывает в куда лучшем состоянии, чем было в плей-офф, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» в интервью «Бизнес Online».