Владелец «Оттавы» продал 10% акций «Монреаля» семье Молсонов за 250 млн долларов. Клуб оценили в 2,5 млрд – рекорд для НХЛ

Владелец «Оттавы» продал 10% акций «Монреаля» семье Молсонов за 250 млн долларов.

Миллиардер Майкл Андлауэр вышел из числа владельцев «Канадиенс», чтобы избежать конфликта интересов.

В сентябре бизнесмен стал новым владельцем «Сенаторс». Стоимость сделки по покупке 90% акций клуба у дочерей Юджина Мелника составила 950 миллионов долларов.

По данным Sportico, в рамках сделки по продаже пакета акций « », общая стоимость клуба была оценена в 2,5 миллиарда. Это рекордная учитываемая при сделке стоимость отдельной команды .

Отметим, что у семьи Молсонов – основного владельца «Канадиенс» – было преимущественное право выкупа пакета акций Андлауэра.