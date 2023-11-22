Крикунов опроверг назначение в «Динамо» из Санкт-Петербурга: «Это не так. У меня есть работа»
Владимир Крикунов опроверг информацию о назначении в петербуржское «Динамо».
Ранее сообщалось, что 73-летний специалист возглавит команду из ВХЛ.
– Нет нет, это не так.
– А в целом вам интересно поработать с питерским «Динамо»?
– Так у меня есть работа. Я работаю в московском «Динамо», – сказал Крикунов.
С июля бывший тренер сборной России занимает пост советника генерального директора московского «Динамо».
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