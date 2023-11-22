Крикунов опроверг назначение в «Динамо» из Санкт-Петербурга: «Это не так. У меня есть работа»

Владимир Крикунов опроверг информацию о назначении в петербуржское «Динамо».

Ранее сообщалось, что 73-летний специалист возглавит команду из .

– Нет нет, это не так.

– А в целом вам интересно поработать с питерским «Динамо»?

– Так у меня есть работа. Я работаю в московском «Динамо», – сказал .

С июля бывший тренер сборной России занимает пост советника генерального директора московского « ».