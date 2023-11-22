Крикунов опроверг назначение в «Динамо» из Санкт-Петербурга: «Это не так. У меня есть работа»

Теги Владимир Крикунов КХЛ ВХЛ Динамо Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Владимир Крикунов опроверг информацию о назначении в петербуржское «Динамо».

Ранее сообщалось, что 73-летний специалист возглавит команду из ВХЛ

– Нет нет, это не так. 

– А в целом вам интересно поработать с питерским «Динамо»? 

– Так у меня есть работа. Я работаю в московском «Динамо», – сказал Крикунов

С июля бывший тренер сборной России занимает пост советника генерального директора московского «Динамо».

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