Канарейкин о победной серии «Авангарда»: «Пока не видно, кто может остановить омичей. Они показывают зрелищный хоккей, собрали настоящих мастеров, которые делают результат»

Теги Авангард Федор Канарейкин КХЛ Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Федор Канарейкин поделился мнением о победной серии «Авангарда».

Омский клуб выиграл 10 матчей подряд. Вчера команда Михаила Кравеца обыграла «Трактор» (2:1 ОТ). 

«Пока не видно, кто может остановить омичей. У них очень ударная первая пятерка. Ребята показывают зрелищный хоккей. Собрали настоящих мастеров, которые делают результат.

Надолго ли хватит одного звена? Не будем делать прогнозов, но можно посмотреть на «Спартак», как травма Морозова сказалась на игре команды. Заменить Ткачева или Спунера будет сложно, но команда — это ядро из десяти человек. Другие ребята поддерживают игру, тактические действия, дают подышать своим лидерам.

Все хоккеисты должны приносить пользу. Думаю, у «Авангарда» будет все нормально», – сказал заслуженный тренер России.

После 33 проведенных матчей «Авангард» занимает 2-е место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 47 очков. 

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4 комментария

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Ярославец75
Пока не видно у омичей никого кроме 1го звена.
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Ilya63
Блин, да хоть кто может остановить - шанс даже у Адмирала был недавно ведь.
+2
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heivani
Разве что 23го ,,СЮ" ,а так,с учётом предстоящих домашних матчей победная серия может пройти у омичей довольно далеко
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