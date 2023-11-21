Ткачев о первом звене «Авангарда»: «Потребовалось время, чтобы притереться к Спунеру. Найт отдавал и страховал нас с Буше, с Райаном больше вариантов в завершении атак»

Владимир Ткачев высказался о результативной игре первого звена «Авангарда».

– Ваша тройка доминирует в лиге прямо сейчас. Есть понимание, почему стало все так здорово получаться в последнее время?

– Думаю, нашли нужный баланс в наших взаимодействиях. Тот же всегда заточен на завершение атак, мы ему в этом помогаем, хотя и сами где-то можем завершить.

Нашли ту работу на льду, которую каждый из нас может лучше выполнять, и за счет этого наладили взаимопонимание. Стали лучше чувствовать друг друга.

– То есть у вас есть некое распределение обязанностей?

– Не то чтобы распределение. Просто знаем заранее, что каждый будет делать, все-таки столько уже вместе играем.

Но потребовалось определенное время, чтобы притереться к , понять, где и в каких моментах он будет находиться.

Думаю, в этом плане мы сыгрались, и от этого такой результат..

– Спунер – новый партнер для вас. Он по-хорошему предсказуем для вас на площадке?

– Он игровик, умеет выдать хорошие, техничные пасы. Я всегда жду от него чего-то нестандартного. Но это не новость. Мы знали, какого уровня он игрок.

– В чем он похож и не похож на ?

– Тяжело сравнивать. Очень разносторонние игроки со своими плюсами.

Спунер больше в атаке играет, Найт больше нам с Буше отдавал и страховал нас. Игра на пятачке, вбрасывания – это сильные стороны Корбана.

Со Спунером же, можно сказать, у нас стало больше вариантов для завершения атак.

– После ухода Найта вам с Буше приходится больше отрабатывать в обороне?

– Если Райан где-то провалится, то, конечно, кто-то из нас подстрахует.

В принципе я никогда не гнушался помочь защитникам, если я уж оказался в зоне обороны, – сказал нападающий « » .