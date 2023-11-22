Фигурист Савосин о ЦСКА: «Роль Федорова очевидна, но не стоит забывать про Никитина и Квартальнова. Их база сохраняется»
Фигурист Роман Савосин отметил вклад предыдущих тренеров в успехи хоккейного ЦСКА.
«Роль Сергея Федорова очевидна, но не стоит забывать и про Игоря Никитина, и про Дмитрия Квартальнова. Их база сохраняется, как в плане состава, так и общей стратегии клуба, его движения. Сергей Федоров грамотно сохранил и приумножил их наследие, использовал их наработки.
Сергей Викторович сделал последний щелчок, с которым мы выиграли два Кубка Гагарина, но все-таки Никитин тоже выиграл один кубок.
К сожалению, потом, в следующем финале, не получилось, уступили «Авангарду». Обидно, что с Дмитрием Квартальновым не удалось выиграть.
Этот человек очень многое сделал для команды. Абсолютно точно заслужил стать чемпионом, и именно с ЦСКА», – сказал Савосин.
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