Фигурист Савосин о ЦСКА: «Роль Федорова очевидна, но не стоит забывать про Никитина и Квартальнова. Их база сохраняется»

Фигурист Роман Савосин отметил вклад предыдущих тренеров в успехи хоккейного ЦСКА.

«Роль Сергея Федорова очевидна, но не стоит забывать и про , и про . Их база сохраняется, как в плане состава, так и общей стратегии клуба, его движения. Сергей Федоров грамотно сохранил и приумножил их наследие, использовал их наработки.

Сергей Викторович сделал последний щелчок, с которым мы выиграли два Кубка Гагарина, но все-таки Никитин тоже выиграл один кубок.

К сожалению, потом, в следующем финале, не получилось, уступили «Авангарду». Обидно, что с Дмитрием Квартальновым не удалось выиграть.

Этот человек очень многое сделал для команды. Абсолютно точно заслужил стать чемпионом, и именно с », – сказал .