«Нефтехимик» и Леонтьев продлили контракт до 2027 года
Олег Леонтьев продлил контракт с «Нефтехимиком».
Клуб из Нижнекамска объявил о продлении соглашения с главным тренером до 30 апреля 2027 года.
Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с 1 мая 2021 года. Под его руководством команда дважды подряд выходила в 1/4 финала Кубка Гагарина.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ команда набрала 33 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
В остальном успехов и плодотворной работы !