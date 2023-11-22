«Нефтехимик» и Леонтьев продлили контракт до 2027 года

Олег Леонтьев продлил контракт с «Нефтехимиком».

Клуб из Нижнекамска объявил о продлении соглашения с главным тренером до 30 апреля 2027 года.

Леонтьев возглавляет « » с 1 мая 2021 года. Под его руководством команда дважды подряд выходила в 1/4 финала Кубка Гагарина.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ команда набрала 33 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.