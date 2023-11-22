«Нефтехимик» и Леонтьев продлили контракт до 2027 года

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев продлил контракт с «Нефтехимиком».

Клуб из Нижнекамска объявил о продлении соглашения с главным тренером до 30 апреля 2027 года. 

Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с 1 мая 2021 года. Под его руководством команда дважды подряд выходила в 1/4 финала Кубка Гагарина.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ команда набрала 33 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 

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5 комментариев

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Machine Head
Хороший стимул для тренера созидать . Пожелаю удачи .
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Александр Губкин
Это правильно. Симпатичная команда и хорошая игра.
+1
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Михаил Барвинский
это на фоне победы над не мотированным Салаватом !???
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Дима Миронов
увольнение грядет, зачем на такой длинный срок
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Андрей Котов
Может, не 1/4 финала Кубка Гагарина, а 1/4 финала восточной конференции?
В остальном успехов и плодотворной работы !
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