Леонтьев о 3:2 с «Салаватом»: «Парни здорово начали, справились со стартовым натиском. Наконец-то заработало большинство»
Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче против «Салавата Юлаева» (3:2).
«У соперников был лишний день отдыха, поэтому мы предполагали, что они будут посвежее. Парни здорово начали, справились со стартовым натиском. Наконец-то заработало большинство, были хорошие броски защитников.
Андрей Тихомиров очень здорово сегодня отыграл, отработал 39 бросков. Точилкину тяжело после ВХЛ сразу попадать на такую сильную команду. Для первого раза пойдет. Ему нужно быстрее вливаться, привыкать к этим скоростям, быстрее принимать решения. Парень молодой, поэтому думаю, все нормально будет.
Скориков будет играть в следующих матчах. У нас есть другие хоккеисты, которые тоже хотят играть в хоккей», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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