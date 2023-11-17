Леонтьев про 4:0 с «Амуром»: «Нефтехимик» здорово сыграл, очень качественно. Были какие-то ошибки, но это неважно, главное – два очка»

Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Амуром» (4:0).

«Играли с прямым соперником за попадание в восьмерку. Готовились очень серьезно к этому матчу. Тем более, у нас небольшая серия была без очков. Здорово сегодня сыграли, очень качественно.

Реализовали свои моменты, самоотверженно играли у своих ворот, помогали Филиппу, много блокировали. Филипп тоже подчищал, 38 бросков было нанесено по нашим воротам. Два очка очень нужные для нас.

Болельщики тоже здорово нас поддерживали. Все равно были какие-то ошибки, но это неважно, главное два очка. Сейчас это надо пережить, порадоваться, и готовиться уже к следующим матчам», – сказал главный тренер «Нефтехимика».