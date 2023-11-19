Леонтьев об 1:4 от «Авангарда»: «Реализация подвела. Много ошибок допустили, дарили сопернику возможности»

Олег Леонтьев высказался после матча против «Авангарда» (1:4).

«Реализация нас подвела, плюс много ошибок допустили, дарили сопернику возможности. Нельзя так давать шансы, если не можешь сыграть по-мастерски, то играй попроще. Я имею в виду первый гол.

По самоотдаче, настрою, желанию было видно, что команда заряжена на битву, нужны очки, конкуренты не спят. Но прописная истина – без голов нет побед.

Ладно, выдохнем и будем готовиться дальше. Моменты-то в большинстве есть, но не залетает она. Для реализации большинства нужны определенные игроки, и они у нас есть, более опытные и мастеровитые», – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.