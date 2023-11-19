Леонтьев об 1:4 от «Авангарда»: «Реализация подвела. Много ошибок допустили, дарили сопернику возможности»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев высказался после матча против «Авангарда» (1:4).

«Реализация нас подвела, плюс много ошибок допустили, дарили сопернику возможности. Нельзя так давать шансы, если не можешь сыграть по-мастерски, то играй попроще. Я имею в виду первый гол.

По самоотдаче, настрою, желанию было видно, что команда заряжена на битву, нужны очки, конкуренты не спят. Но прописная истина – без голов нет побед.

Ладно, выдохнем и будем готовиться дальше. Моменты-то в большинстве есть, но не залетает она. Для реализации большинства нужны определенные игроки, и они у нас есть, более опытные и мастеровитые», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий