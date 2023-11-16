Олег Леонтьев: «Нефтехимик» может дойти до финала Кубка Гагарина, если дадут бюджет хотя бы 70% от потолка зарплат»

Олег Леонтьев уверен, что «Нефтехимик» способен выйти в финал Кубка Гагарина.

– У вас последний год контракта с «Нефтехимиком». Что дальше?

– Пока я об этом не думаю. Я завоевывал кубки в качестве игрока, хочется выигрывать их и в качестве тренера.

У нас есть тренерский штаб, которому я доверяю, чувствую в себе силы. Хочется выпить шампанское из Кубка Гагарина.

– В « » это очень сложно представить.

– Дадут бюджет процентов хотя бы в 70 от потолка зарплат, я уверен, что мы можем дойти до финала.

– Это прошлый плей-офф так прибавил вам оптимизма?

– Чувствовал, что мы могли вернуть серию в Казань на седьмой матч.

При счете 2:1 в шестой игре надо было доводить дело до конца, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.