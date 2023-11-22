Антон Худобин: «Было два предложения из Америки в этом году. Но я категорически сказал, что больше не хочу. И поехал в Россию»

Теги Сибирь Даллас Антон Худобин НХЛ АХЛ КХЛ Матч ТВ Джейк Эттинджер Хоккей

Антон Худобин сообщил, что у него были предложения из Америки в этом году.

Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.

– Вы удивлялись, что в «Далласе» после финала Кубка Стэнли вас задвинули, дав дорогу молодому Джейку Эттинджеру.

– Я этого не понял, да.

– Как я это увидел: «Даллас» вам дал трехлетний контракт на 10 млн долларов, отблагодарив за сенсационную игру в плей-офф в 2020 году. И дальше стал работать на перспективу. Эттинджер ведь тоже хорош.

– Но есть же обмены. По цифрам все было нормально, да.

– Вас в итоге обменяли.

– За месяц до конца контракта. Если у вас есть задача сделать ставку на Эттинджера, могли бы мне сказать: «Иди на свободный рынок». У меня были другие предложения перед тем, как я подписал трехлетний контракт.

– Что же вам не отдавали?

– Я ведь не могу залезть к ним в голову. Есть свои мысли по этому поводу, но какой смысл гадать на кофейной гуще?

– Тяжело было не играть, но сидеть в запасе и терпеть, когда кончится контракт?

– Это было безумно тяжело по одной простой причине: я понимал, что у меня еще есть шанс играть. Я начинал сезон в АХЛ, имел хорошую статистику, все было нормально и замечательно.

Мне генменеджер сказал: «Мы тебе ищем другую команду НХЛ – и мы ее найдем». Но говорили мы об этом в октябре, а обмен состоялся только в марте. Интересно, да?

И вот тогда, уже в ноябре, я сказал сам себе: «Ну, наверное, пора сворачивать удочки».

– Вы поняли, что ваша американская история завершена.

– Я предполагал, что однажды с этим столкнусь. Хотя, знаете, у меня в этом году было два предложения из Америки. Но я категорически сказал, что больше не хочу. И поехал в Россию.

– Что за предложения?

– Понятно, это были небольшие деньги. Чуть выше минимума. Но я решил там поставить точку., – сказал вратарь «Сибири» Антон Худобин.

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4 комментария

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Sobachkin
Короче во всем конечно виноваты американцы непонимающие... Тебе Антон на пенсию 37 лет... денег дали нормально, понятно, что надо молодого проспекта Далласу нагружать, но ты ранее не был бэкапом? Да и в том сезоне сошлось, все поломались, а у тебя кураж... А потом, снова качели. И ещё где тебе Антон в NHL дали б стартера? Карьера была неплоха, но надо себя оценивать нормально.
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Сергей Орлов
Прав Вайсфельд, хоккеисты очень редко правильно себя оценивают.
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Павел Павленко
Ответ Sobachkin
Короче во всем конечно виноваты американцы непонимающие... Тебе Антон на пенсию 37 лет... денег дали нормально, понятно, что надо молодого проспекта Далласу нагружать, но ты ранее не был бэкапом? Да и в том сезоне сошлось, все поломались, а у тебя кураж... А потом, снова качели. И ещё где тебе Антон в NHL дали б стартера? Карьера была неплоха, но надо себя оценивать нормально.
нефть такая. да не у нас с вратарями все хорошо
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