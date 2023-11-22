Антон Худобин: «Было два предложения из Америки в этом году. Но я категорически сказал, что больше не хочу. И поехал в Россию»
Антон Худобин сообщил, что у него были предложения из Америки в этом году.
Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.
– Вы удивлялись, что в «Далласе» после финала Кубка Стэнли вас задвинули, дав дорогу молодому Джейку Эттинджеру.
– Я этого не понял, да.
– Как я это увидел: «Даллас» вам дал трехлетний контракт на 10 млн долларов, отблагодарив за сенсационную игру в плей-офф в 2020 году. И дальше стал работать на перспективу. Эттинджер ведь тоже хорош.
– Но есть же обмены. По цифрам все было нормально, да.
– Вас в итоге обменяли.
– За месяц до конца контракта. Если у вас есть задача сделать ставку на Эттинджера, могли бы мне сказать: «Иди на свободный рынок». У меня были другие предложения перед тем, как я подписал трехлетний контракт.
– Что же вам не отдавали?
– Я ведь не могу залезть к ним в голову. Есть свои мысли по этому поводу, но какой смысл гадать на кофейной гуще?
– Тяжело было не играть, но сидеть в запасе и терпеть, когда кончится контракт?
– Это было безумно тяжело по одной простой причине: я понимал, что у меня еще есть шанс играть. Я начинал сезон в АХЛ, имел хорошую статистику, все было нормально и замечательно.
Мне генменеджер сказал: «Мы тебе ищем другую команду НХЛ – и мы ее найдем». Но говорили мы об этом в октябре, а обмен состоялся только в марте. Интересно, да?
И вот тогда, уже в ноябре, я сказал сам себе: «Ну, наверное, пора сворачивать удочки».
– Вы поняли, что ваша американская история завершена.
– Я предполагал, что однажды с этим столкнусь. Хотя, знаете, у меня в этом году было два предложения из Америки. Но я категорически сказал, что больше не хочу. И поехал в Россию.
– Что за предложения?
– Понятно, это были небольшие деньги. Чуть выше минимума. Но я решил там поставить точку., – сказал вратарь «Сибири» Антон Худобин.
4 комментария