Антон Худобин: «Было два предложения из Америки в этом году. Но я категорически сказал, что больше не хочу. И поехал в Россию»

Антон Худобин сообщил, что у него были предложения из Америки в этом году.

Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли.

– Вы удивлялись, что в «Далласе» после финала Кубка Стэнли вас задвинули, дав дорогу молодому Джейку Эттинджеру.

– Я этого не понял, да.

– Как я это увидел: «Даллас» вам дал трехлетний контракт на 10 млн долларов, отблагодарив за сенсационную игру в плей-офф в 2020 году. И дальше стал работать на перспективу. Эттинджер ведь тоже хорош.

– Но есть же обмены. По цифрам все было нормально, да.

– Вас в итоге обменяли.

– За месяц до конца контракта. Если у вас есть задача сделать ставку на Эттинджера, могли бы мне сказать: «Иди на свободный рынок». У меня были другие предложения перед тем, как я подписал трехлетний контракт.

– Что же вам не отдавали?

– Я ведь не могу залезть к ним в голову. Есть свои мысли по этому поводу, но какой смысл гадать на кофейной гуще?

– Тяжело было не играть, но сидеть в запасе и терпеть, когда кончится контракт?

– Это было безумно тяжело по одной простой причине: я понимал, что у меня еще есть шанс играть. Я начинал сезон в АХЛ, имел хорошую статистику, все было нормально и замечательно.

Мне генменеджер сказал: «Мы тебе ищем другую команду НХЛ – и мы ее найдем». Но говорили мы об этом в октябре, а обмен состоялся только в марте. Интересно, да?

И вот тогда, уже в ноябре, я сказал сам себе: «Ну, наверное, пора сворачивать удочки».

– Вы поняли, что ваша американская история завершена.

– Я предполагал, что однажды с этим столкнусь. Хотя, знаете, у меня в этом году было два предложения из Америки. Но я категорически сказал, что больше не хочу. И поехал в Россию.

– Что за предложения?

– Понятно, это были небольшие деньги. Чуть выше минимума. Но я решил там поставить точку., – сказал вратарь «Сибири» Антон Худобин.