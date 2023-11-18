Тренер «Коламбуса» о решении не выпускать Годро и Лайне в конце игры с «Аризоной»: «Я тренирую команду, а не отдельных игроков»

Тренер «Коламбуса» высказался об отправке в запас Джонни Годро и Патрика Лайне.

«Блю Джекетс» уступили «Аризоне» (2:3) в регулярном чемпионате .

Главный тренер команды Паскаль Венсан отправил , и на скамейку запасных в третьем периоде, отдав предпочтение тройке в составе Адама Фантилли, Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

Лайне не играл последние 9 минут 53 секунды матча, Годро – 6 минут 15 секунд. Их партнер по звену Чинахов также пропустил последние 9 минут 53 секунды.

Форварды были на льду, когда «Койотис» забили победный гол.

«Я тренирую команду, а не отдельных игроков. Когда игра начинается, у нас в заявке 18 полевых игроков и 2 вратаря. Эти ребята [тройка Фантилли] были готовы к игре, поэтому они были на льду.

Верно ли обратное в отношении Годро и Лайне? Задать этот вопрос – значит ответить на этот вопрос», – сказал Венсан.