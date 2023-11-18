Тренер «Коламбуса» о решении не выпускать Годро и Лайне в конце игры с «Аризоной»: «Я тренирую команду, а не отдельных игроков»
Тренер «Коламбуса» высказался об отправке в запас Джонни Годро и Патрика Лайне.
«Блю Джекетс» уступили «Аризоне» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Главный тренер команды Паскаль Венсан отправил Джонни Годро, Патрика Лайне и Егора Чинахова на скамейку запасных в третьем периоде, отдав предпочтение тройке в составе Адама Фантилли, Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.
Лайне не играл последние 9 минут 53 секунды матча, Годро – 6 минут 15 секунд. Их партнер по звену Чинахов также пропустил последние 9 минут 53 секунды.
Форварды были на льду, когда «Койотис» забили победный гол.
«Я тренирую команду, а не отдельных игроков. Когда игра начинается, у нас в заявке 18 полевых игроков и 2 вратаря. Эти ребята [тройка Фантилли] были готовы к игре, поэтому они были на льду.
Верно ли обратное в отношении Годро и Лайне? Задать этот вопрос – значит ответить на этот вопрос», – сказал Венсан.
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