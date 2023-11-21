«Авангард» намерен подписать центра-легионера во второе звено. Возвращение Найта ожидать не стоит

«Авангард» планирует усилить второе звено легионером.

Ранее появилась информация, что чешский защитник не примет участие в матче против «Трактора», хотя об его уходе из клуба речи пока что не идет.

Однако, по данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, третьим легионером в « » должен стать иностранец на позиции центрального нападающего во второе звено.

На данный момент вторым центром в клубе является Иван Николишин, набравший 9 (4+5) очков в 32 матчах чемпионата.

Также журналист добавил, что в команде, скорее всего, появится еще один российский вратарь. Ранее сообщалось о вероятном обмене Василия Демченко. В составе команды также присутствуют Андрей Мишуров и Илья Проскуряков.

Кроме того, о возвращении , выступающего в Швейцарии за «Берн», в «Авангард» речи не идет.