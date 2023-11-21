«Авангард» намерен подписать центра-легионера во второе звено. Возвращение Найта ожидать не стоит

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Корбан Найт Либор Шулак Хоккей

«Авангард» планирует усилить второе звено легионером.

Ранее появилась информация, что чешский защитник Либор Шулак не примет участие в матче против «Трактора», хотя об его уходе из клуба речи пока что не идет.

Однако, по данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, третьим легионером в «Авангарде» должен стать иностранец на позиции центрального нападающего во второе звено.

На данный момент вторым центром в клубе является Иван Николишин, набравший 9 (4+5) очков в 32 матчах чемпионата.

Также журналист добавил, что в команде, скорее всего, появится еще один российский вратарь. Ранее сообщалось о вероятном обмене Василия Демченко. В составе команды также присутствуют Андрей Мишуров и Илья Проскуряков.

Кроме того, о возвращении Корбана Найта, выступающего в Швейцарии за «Берн», в «Авангард» речи не идет.

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Надеюсь Шулака обменяют в Минск. Ну а Хомченко или Демченко большой разницы нет. Только может зп пониже у первого.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Базилий
Я бы еще Валю в Сибирь обменял, вроде в прошлом сезоне там у него неплохо получалось.. у нас совсем не тянет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Молодец Курьянов чувствует что нужна супер вторая пятерка . Шулака обменяют на легионера в Барыс.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan55
во второе звено бы и крайка какого нить достойного .. жафярова того же.... что бы не одним звеном играть Мартынов вроде может потянуть ..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габорик
Поинт или МакКиннон?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ermak71
Ответ pavelrytov@icloud.com
Шулака и Демченко на Граоваца и Хомченко. Скриньте
Граоваца вообще на отказ выставили)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KaizerSoze
Ответ Александр Невский
Молодец Курьянов чувствует что нужна супер вторая пятерка . Шулака обменяют на легионера в Барыс.
Шулака обменяют куда-то утверждать не буду.
Но в центр подпишут Линдена Вея
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Базилий
Ответ Ыжык
Надеюсь Шулака обменяют в Минск. Ну а Хомченко или Демченко большой разницы нет. Только может зп пониже у первого.
У Демченко вроде в 2 раза выше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Кузлякин
Ответ Рита Ктинидина
Может Михайлиса?
нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий