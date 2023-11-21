Каменский о турнире сборных: «Наши ребята – одни из лучших в НХЛ, на них держится бизнес лиги. Турнир опять потеряет значимость»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Валерий Каменский Кубок мира ТАСС Хоккей

Валерий Каменский высказался о проведении турнира сборных без российских игроков.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

«В НХЛ заинтересованы, чтобы наши хоккеисты играли на этом турнире.

Они в лиге на лидирующих ролях, поэтому я не знаю, почему вынесено такое решение. Может, оно промежуточное.

Давайте дождемся конкретного заявления НХЛ, которая проводит этот турнир.

Если даже такое произойдет, то турнир опять потеряет свою значимость.

Как можно видеть, наши ребята являются сейчас одними из лучших в лиге и на них держится спортивная составляющая и бизнес лиги», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

3 комментария

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Ротенберг
И все умрут без русских на Кубке Мира!)))) Американцы 100 раз посчитают, а потом проведут! И если они делают, то это будет и доходно и шоу, и спорт высшего качества!
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Maxim Shumov
Спортс, можно всю эту подливу сразу одним постом зарядить:
Кожевников Фетисов Плющев Назаров Ротенберг Федоров Третьяк - «Без России ничего не имеет смысла, Канадцы не пустили нас, потому-что знают, что мы их порвём!»
+2
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Oleg Olegov
Американцы боятся России 25, и того, что весь мир узнает, что американские секреты давно раскрыты и перемолоты Системой.
Но ничего, Роман покажет свои таланты с родной Финляндией.
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